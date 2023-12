Samsung si dimostra molto veloce nell’aggiornare la propria componente hardware, tra telefonia, tablet e altri dispositivi. Un vero colosso che prende in considerazione la velocità di aggiornamento dei dispositivi come una legge da seguire.

Samsung si dimostra la più veloce società di telefonia per aggiornamenti

Il colosso Samsung ha dimostrato ai suoi possessori di dispositivi mobili che è tra le aziende più veloci nel rilascio degli aggiornamenti. Ci sono diversi concorrenti che fanno testa a questa società. Per esempio l’ultimo primato della velocità di aggiornamento lo ha avuto Fairphone 5, però questo telefono è un prodotto di nicchia che si basa sulla sua durata nel lungo andare che sulla velocità di aggiornamento. Samsung ha tenuto fede però alla sua promessa fatta agli utenti, ovvero al rilascio di Android 14 entro il 2023. Inoltre Samsung non ha concesso l’aggiornamento solo ai modelli top di gamma dei suoi telefoni. Per questo nelle successive settimane dopo il rilascio, ha provveduto ad aggiornare tutti gli smartphone di fascia media e anche quelli non di ultima generazione. Si è arrivati ad un numero di modelli di dispositivi al quale è stato fatto l’aggiornamento talmente grande che sarebbe inutile citarli uno ad uno.

Paragonare Samsung ad altre società può darci un idea di quanto il colosso Sud Coreano si sia sviluppato al punto tale da essere tra i migliori produttori di dispositivi elettronici al mondo. Per esempio Xiaomi la società cinese, oppure la giovanissima NothingPhone, entrambe non hanno un’abilità come Samsung tale da avere le stesse prestazioni a livello di velocità software e aggiornamenti, anche se possono contare su una line-up e personalizzazione dei dispositivi in base alle loro emergenze molto più ampia rispetto a Samsung.