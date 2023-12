Da quando Riot ha fatto uscire Valorant nel 2020 non abbiamo mai visto introdotta una nuova arma. Nel corso degli anni grazie ai vari aggiornamenti e patch hanno aggiunto mappe, aggiunti nuovi agenti e quindi anche nuove abilità, tutto ciò ha permesso al gioco di essere “sempre nuovo”, caratteristica molto apprezzata dai giocatori che amano la varietà, e probabilmente proprio questo fattore ha contribuito più di tutti alla crescita della community di Valorant. Dal prossimo aggiornamento però le cose cambieranno, una nuova arma sta per arrivare, l’Outlaw.

L’Outlaw sarà un cecchino, andrà quindi ad aggiungersi al Marshal e all’Operator, ovviamente avrá delle sostanziali differenze rispetto ai due già presenti nel gioco.

Valorant: la nuova arma sta per arrivare, cosa sappiamo a riguardo

NEW GUN: OUTLAW INFO | #VALORANT – Costs 2400

– Fires 2 bullets at a time like a Shorty

– Kills HALF-ARMORED enemies with a single shot

– Body damage around 140

– Will debut with non-animated skins Info via @valohabercisi | #VALORANT pic.twitter.com/AdiMC47k9y — Valorant Updates (@ValorantUpdated) December 19, 2023

Secondo alcuni inserzionisti su X, L’Outlaw sarà un fucile di precisione acquistabile con 2400 crediti, sparerà due proiettili alla volta, basterà un headshot per uccidere un nemico con lo scudo, mentre si prevede che un colpo al corpo levi 140. Proprio grazie a quest’ultimo dato, vari utenti su internet pensano che il nuovo cecchino possa terminare “l’era dello scudo da 500 crediti”, queste ovviamente al momento sono solo speculazioni, sarà interessante vedere come si comporteranno i giocatori prorio in base a questo aspetto. Sembra quindi che l’Outlaw sia la perfetta via di mezzo tra il Marshal e l’Operator, un’arma perfetta per i player che già utilizzavano spesso i due sniper.

La nuova arma sta per arrivare, ma quando esattamente? Sempre secondo questi inserzionisti, l’Outlaw dovrebbe uscire grazie all’aggiornamento di martedì 9 gennaio, anche in corrispondenza della data di inizio dell’episodio otto, sarà un modo perfetto per iniziare il nuovo anno giocando a Valorant. Chissà se questo sarà l’inizio per quanto riguarda l’aggiunta di armi nel gioco, o se invece si rivelerà solo un esperimento fallito.