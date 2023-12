Start&Stop, è realmente utile?

Una tecnologia realizzata non molto tempo fa, caratterizza quasi tutte le automobili moderne e stiamo parlando dello Start&Stop. Questo sistema fa in modo che vengano ridotti, nei contesti urbani, le sollecitazioni degli organi interni dell’auto, generate tramite sequenze di frenata e accelerazione. Non ci scordiamo però dei benefici che questo sistema, a lungo andare, può portare sull’ambiente.

Quali sono i Pro e i Contro del sistema Start&Stop?

Nei vantaggi di questa tecnologia possiamo elencare:

Minori consumi e più ecologia: la possibilità di ridurre il il consumo del carburante è un aspetto che dovrebbe coinvolgere tutti, ovviamente in contesti dove vengono fatte piccole soste, la possibilità di spegnimento del motore termico è quasi inutile. Al contrario invece se la mattina si rimane chiusi nel traffico delle grandi città, potrebbe essere una buona arma contro gli sprechi.

Negli svantaggi possiamo trovare:

Considerazioni finali

In conclusione possiamo dedurre, rispetto ai vantaggi, che questo sistema è amico dell’ambiente ma soprattutto, molto utile nella riduzione dei consumi se imbottigliati nel traffico. D’altro canto sarà necessaria una maggiore manutenzione del veicolo, che a volte può risultare anche molto costoso.