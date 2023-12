MD Discount è pronta a far sentire nuovamente la propria voce nella rivendita di elettronica, e non solo, mediante il lancio di una campagna promozionale che raccoglie al proprio interno tutto quanto di buono ci saremmo aspettati di vedere, tra cui appunto tecnologia di ultima generazione.

Il volantino è davvero ricco di occasioni da non perdere di vista, con prezzi bassissimi e la possibilità di acquistare nei negozi fisici sparsi per il territorio, ma non sul sito ufficiale, se non in determinate occasioni. Tutti i prodotti sono corredati dalla solita garanzia di 24 mesi, che riesce così a coprire ogni difetto di fabbrica.

MD Discount: offerte assurde con questo volantino

Il volantino MD Discount è pronto a fare la differenza nella rivendita di elettronica, e non solo, con una campagna promozionale che punta fortissimo sul risparmio per l’utente finale, infatti la maggior parte della tecnologia a disposizione del consumatore ha un costo non superiore ai 39 euro. Il prodotto più costoso resta senza dubbio la scopa elettrica 2in1, che appunto viene commercializzata a 39 euro; per il resto è possibile acquistare il rasoio elettrico da 14,90 euro, le cuffie da gaming da 11,90 euro, il tritatutto che è disponibile a 19 euro, lo sbattitore elettrico da 12,90 euro, per finire con il frullatore da cucina da 29 euro.

Coloro che volessero spendere cifre superiori, potranno decidere di mettere le mani sul forno a microonde da 79 euro.