Esselunga supera di gran lunga le aspettative dei consumatori nazionali, mettendo sin da subito sul piatto i migliori sconti speciali, con i prezzi più bassi in esclusiva assoluta, e la possibilità di accedere alle suddette riduzioni speciali, con acquisti possibili solamente nei negozi fisici su tutto il territorio nazionale.

Le differenze di socio in socio non sono esistenti con Esselunga, ciò sta a significare che gli ordini possono essere tranquillamente completati praticamente ovunque si desideri in Italia, senza costi aggiuntivi di alcun tipo o variazioni particolari. Coloro che acquisteranno, devono comunque sapere che gli ordini comprendono anche la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, che riesce così a coprire tutti i difetti di fabbrica.

Esselunga: offerte folli con la tecnologia gratis

Innumerevoli prodotti sono fortemente scontati da Esselunga, con incredibili occasioni anche nel mondo della telefonia mobile, dove è possibile trovare un Apple iPhone 15 di ultima generazione, il top di gamma più richiesto dal pubblico, disponibile a 998 euro (variante da 256GB di memoria interna). Sempre per quanto riguarda la telefonia mobile di casa Apple, da notare la presenza di iPhone 13, che oggi ha un prezzo finale di soli 698 euro.

Gli utenti possono invece pensare di acquistare anche altri modelli ugualmente interessanti, ed ovviamente più economici, come Edge 30 Neo di Motorola, Samsung Galaxy A54, Galaxy A33, Oppo A78, Redmi 12, Redmi Note 12S, Galaxy A34, Galaxy A04s e Galaxy A13. Tutti questi prodotti, ed altri ancora, vi attendono da Esselunga.