Eurospin non vuole perdere assolutamente di vista l’obiettivo finale, mettendo a disposizione di tutti gli utenti un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative, infatti è possibile acquistare in ogni negozio sparso per il territorio nazionale, senza particolari differenze.

Coloro che oggi vogliono accedere agli sconti, devono comunque sapere che i singoli prodotti elettronici sono corredati dalla garanzia di 24 mesi, che riesce a coprire i difetti di fabbrica, ma che allo stesso tempo sono disponibili sia in negozio che online (solo in determinate occasioni l’ordine è da effettuare tramite il sito ufficiale, in esclusiva).

Ricevete subito le offerte Amazon in esclusiva sul vostro smartphone, andando ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato.

Eurospin: offerte folli con i prezzi più bassi di sempre

Fino al 3 gennaio 2024 da Eurospin vi aspettano i migliori sconti in circolazione, con tanti prodotti di elettronica, e non solo del resto, in offerta per brevissimo tempo. Prima di tutto segnaliamo la disponibilità della combo asciugatrice + lavatrice di casa Beko, che risultano essere disponibili rispettivamente a 369 e 319 euro, per poi passare direttamente su dispositivi molto più economici.

Tra questi spicca la scopa ricaricabile 2in1, che ha un prezzo di soli 79 euro, per poi scendere ancora verso il pulitore a vapore, da 22,99 euro, oppure il ferro da stiro a vapore, acquistabile dal pubblico finale con una spesa che corrisponde solamente a 16,99 euro.

Tutti questi sconti sono disponibili nei negozi fisici di Eurospin con disponibilità limitata, ciò sta a significare che le unità potrebbero terminare anzitempo e quindi non essere disponibili fino al 3 gennaio 2024.