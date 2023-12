Esselunga prosegue con la sua idea di regalare splendide offerte speciali a tutti gli utenti, mettendo sul piatto un volantino che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere, infatti oggi gli sconti della campagna promozionale sono a dir poco speciali, e prevedono anche prezzi molto più bassi del normale.

Il volantino rispecchia alla perfezione ciò che il consumatore stava cercando, una campagna promozionale veramente unica, con all’interno una selezione incredibile di prezzi bassi tra cui è possibile scegliere, anche con scorte disponibili praticamente ovunque sul territorio nazionale.

Se volete avere ogni giorno le offerte Amazon direttamente sul vostro smartphone, dovete correre subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram.

Esselunga, che offerte assurde per tutti gli utenti

Con il volantino Esselunga gli utenti sono liberi di godere di un risparmio più unico che raro, anche sull’acquisto di smartphone di ultima generazione, quale potrebbe essere, ad esempio, l’Apple iPhone 15, in vendita a soli 998 euro, nella sua variante da 256GBdi memoria interna e completamente no brand.

Volendo invece mettere le mani su uno smartphone differente, potrete pensare di acquistare uno a scelta tra Motorola Moto E13, Oppo A38, Samsung Galaxy A13, Galaxy A04s, Redmi 12 o anche Redmi Note 12S, tutti prodotti che sono commercializzati a meno di 200 euro. Tornando, in ultimo, a Apple iPhone 13, gli utenti possono indubbiamente pensare di acquistare un modello che non è propriamente recentissimo, ma che ancora oggi rappresenta il giusto compromesso per la maggior parte di noi.

Tutti gli sconti, come era lecito immaginarsi, sono attivi fino al 31 dicembre 2023, salvo esaurimento anticipato delle scorte.