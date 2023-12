La notizia della chiusura imminente di Hyperloop One, la società che mirava a rivoluzionare il trasporto attraverso tubi senz’aria ad altissima velocità, è giunta con un senso di conclusione deludente a una lunga e complessa storia. L’azienda, fondata nel 2014 e inizialmente nota come Hyperloop Technologies prima di diventare Virgin Hyperloop, aveva catturato l’attenzione del mondo con l’ambizioso progetto teorizzato da Elon Musk nel 2013.

I dettagli della chiusura di Hyperloop One

Tuttavia, nonostante gli investimenti sostanziali di circa 450 milioni di dollari in venture capital e altri finanziamenti, Hyperloop One sembra essere giunta a una situazione economica insostenibile. Bloomberg ha riportato che l’azienda sta svendendo le sue attività, chiudendo gli edifici e procedendo con i licenziamenti dei dipendenti, culminando in una chiusura formale alla fine dell’anno.

Il sogno iniziale, delineato nel cosiddetto “alpha paper” di Elon Musk, immaginava capsule aerodinamiche che viaggiavano attraverso tubi quasi senz’aria a velocità strabilianti. L’idea era quella di creare un nuovo sistema di trasporto che avrebbe trasformato radicalmente il modo in cui le persone si spostano e le merci vengono trasportate. Ma il percorso di Hyperloop One è stato caratterizzato da sfide continue, da cause legali tra i co-fondatori a cambiamenti di denominazione e gestione.

Nonostante alcuni progressi, come il test del 2020 in cui un pod ha raggiunto una velocità di 160 km/h con passeggeri umani a bordo, l’azienda è stata sempre a corto di liquidità. Un nuovo investimento da 50 milioni di dollari, sebbene temporaneamente salvifico, non è riuscito a risolvere la crisi finanziaria sottostante.

Dagli investimenti all’insolvenza

La chiusura di Hyperloop One rappresenta una fine triste e forse inevitabile per un progetto che un tempo era intriso di promesse rivoluzionarie. L’ambizioso concetto di viaggiare tra le città a velocità incredibili attraverso tubi sospesi sembra ora relegato al regno delle aspirazioni inattuate. Tuttavia, la storia di Hyperloop One offre importanti lezioni su quanto sia difficile tradurre le visioni audaci in realtà pratica, soprattutto in settori complessi e altamente regolamentati come il trasporto.