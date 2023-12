La NASA ha compiuto un notevole passo avanti nella tecnologia di comunicazione spaziale, inviando il primo video ad alta definizione attraverso una distanza straordinaria di circa 31 milioni di chilometri dalla Terra. Questo storico video di 15 secondi ha come protagonista un gatto arancione di nome Taters, dimostrando la capacità di trasmettere comunicazioni ad alti tassi di dati necessari per missioni complesse nello spazio, come l’eventuale invio di esseri umani su Marte. Il video è stato trasmesso dalla sonda Psyche, attualmente diretta verso la cintura principale di asteroidi per esplorare un misterioso oggetto ricco di metalli.

Primo video ad alta definizione dallo spazio profondo

La sonda Psyche, equipaggiata con un trasmettitore laser, si trovava a una distanza eccezionale, 80 volte superiore a quella tra la Terra e la Luna, al momento dell’invio del video. Il segnale infrarosso è stato ricevuto dal Telescopio Hale presso l’Osservatorio di Palomar della Caltech e successivamente inoltrato al Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA in California meridionale.

Tradizionalmente, le missioni spaziali hanno utilizzato onde radio per la trasmissione dei dati, ma l’adozione dei laser può aumentare il tasso di dati da 10 a 100 volte. Il video ultra-HD è stato inviato alla Terra in soli 101 secondi, con un tasso di bit massimo del sistema di 267 megabit al secondo, superando la velocità di molte connessioni Internet domestiche.

La scelta di un gatto come protagonista del video ha radici storiche e una connessione affascinante con la storia della televisione. Negli anni ’20, quando l’interesse per la televisione cresceva in America, una statua di Felix il Gatto fu trasmessa come immagine di prova. La scelta del gatto come soggetto del video inviato dallo spazio si collega in modo affettuoso a questa tradizione.

Storia del gatto Tabby e il futuro della comunicazione spaziale

Il filmato, caricato prima del lancio, mostra Tabby, l’animale domestico di un dipendente del JPL, che gioca e insegue una luce laser su un divano. Questo tocco giocoso aggiunge un elemento di leggerezza a un momento che segna un progresso significativo nella capacità di comunicazione nello spazio profondo. La dimostrazione di trasmissione video ad alta definizione apre nuove prospettive per le future missioni spaziali, evidenziando l’importanza di tecnologie avanzate nella nostra esplorazione dell’universo.