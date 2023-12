Se disponete già di un PC da gaming ma vi manca un monitor che tenga il passo, ci teniamo a proporvi il monitor Philips da 34 pollici.

Il prodotto è infatti proposto sulla piattaforma Amazon ad un prezzo molto interessante, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Monitor da gaming Philips da 34 pollici ad un ottimo prezzo

Gaming Monitor curvo da 34″ con risoluzione ultrawide 3440 x 1440 e pannello VA per un’esperienza coinvolgente. Tecnologia Adaptive Sync a 100 Hz per giochi fluidi e senza artefatti. Multiview per 2 sistemi in un unico schermo in modalità PiP o PbP.

Dotato di docking station USB di tipo C con rilascio di potenza; semplifica le connessioni collegando tutte le periferiche, come tastiera, mouse e cavo Ethernet RJ-45, alla docking station del monitor. Basta collegare il notebook e il monitor con un cavo USB-C per guardare video a risoluzione elevata e trasferire dati ad altissima velocità, mentre alimenti e ricarichi il notebook allo stesso tempo.

Il televisore dispone inoltre di potenti altoparlanti da 5 watt. Scoprite tutti i dettagli seguendo questo link, dove potrete anche decidere di acquistarlo al prezzo di 481.89 euro.