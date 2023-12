Il rinomato leaker Billbil-kun, che ha correttamente previsto l’arrivo di Art of Rally gratuito su Epic Store il 22 dicembre, ha condiviso nuove indiscrezioni regalo del 23 dicembre. Secondo il leaker, questo verrà offerto il Quake Bundle, che include le versioni rimasterizzate dei due celebri sparatutto di ID Software. Tuttavia, Billbil-kun specifica che l’arrivo del gioco potrebbe portare a modifiche nella strategia di Epic. L’offerta natalizia del 23 dicembre potrebbe quindi concentrarsi esclusivamente sulla remaster di Quake 2, sviluppata dagli studi Night Dive.

Quake II, sviluppato da id Software e pubblicato nel 1997, è un classico senza tempo che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del gioco sul web. Questo sparatutto in prima persona (FPS) è stato uno dei primi a portare l’esperienza multiplayer online a un nuovo livello, influenzando significativamente il genere. La sua “scia” può essere riscontrata nei successivi titoli FPS, che hanno spesso cercato di replicare il suo successo e la sua formula vincente.

La versione remaster del gioco

Quando la società ha rilasciato Quake 2, ha fatto un notevole salto tecnologico rispetto al suo predecessore, Quake. Il gioco è stato uno dei primi a sfruttare la tecnologia del motore grafico completamente tridimensionale, portando a una qualità visiva e a una fluidità di gioco notevolmente superiori. Gli ambienti, caratterizzati da strutture futuristiche e dettagliate, hanno introdotto i giocatori in un mondo virtuale più realistico rispetto a quanto avessero mai visto prima.

La remaster recente di Quake 2 offre numerosi miglioramenti grafici, tra cui il supporto 4K e widescreen, modelli poligonali migliorati, effetti particellari, animazioni, illuminazione dinamica e molti altri aggiornamenti. La versione rimasterizzata del gioco include anche filmati ricostruiti in alta definizione, la colonna sonora di Sonic Mayhem, e una serie di potenziamenti grafici. La remaster offre inoltre il supporto al multiplayer e alla cooperativa, insieme a contenuti aggiuntivi come ad esempio The Reckoning e Ground Zero, aggiungendo 23 livelli di campagna e 21 mappe Deathmatch.

Un altro aspetto interessante di Quake 2 è l’aggiunta di un’esperienza singleplayer e online sviluppata da Machine Games, chiamata “Call of the Machine”. Tale aggiunta porta i giocatori nello spazio per combattere contro abomini alieni attraverso 28 livelli di campagna e nuove ambientazioni Deathmatch.