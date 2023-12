Il Drone è un velivolo radiocomandato che permette di essere utilizzato in svariate applicazioni. E’ possibile infatti utilizzare questo velivolo per scopi puramente ludici o per applicazioni professionali quali riprese video aeree, rilevamenti, controllo del territorio e tanto altro.

In questi giorni sulla piattaforma Amazon è disponibile il Drone DJI Mini 3 Pro con uno sconto del 21%. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Drone DJI Mini 3 Pro in offerta su Amazon

Alcune volte i droni risultano molto utili anche per via delle loro applicazione industriale, come il rilevamento termico tramite apposita telecamera. I droni sono dotati di più rotori, solitamente si hanno tre, quattro, sei oppure otto rotori. Il numero di rotori da il nome alla categoria a cui appartiene il drone: i tricotteri hanno tre motori, i quadricotteri quattro motori, gli esacotteri dispongono di sei motori ed infine gli ottocotteri di otto motori.

Quello proposto dalla piattaforma Amazon è un prodotto per principianti, facile da guidare ed avendo un peso inferiore a 249 g non richiede alcun test nella maggior parte dei paesi. Cattura la bellezza del mondo con dettagli unici grazie ai video in 4K/60fps e alle foto da 48 MP, la fotocamera supporta doppia ISO nativa e apertura f/1.7 per immagini di elevata qualità.

Il riprogettato DJI Mini 3 Pro offre la funzione Riprese verticali, per creare scatti verticali adatti per i social media, lo stabilizzatore ruota di 90° senza compromettere la qualità dell’immagine. DJI Mini 3 Pro è dotato di rilevamento ostacoli tridirezionale e APAS 4.0, che conferisce alla serie Mini una sicurezza di livello elevato. Seguendo questo link è disponibile al prezzo di 666.95 euro.