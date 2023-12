L’impatto dell’intelligenza artificiale (IA) sulla sfera politica è un tema di crescente rilevanza, e il podcast “La Fabbrica della Realtà” di ANSA si sofferma su questa questione, esplorando le sfide che l’IA generativa presenta nei paesi democratici, specialmente in vista delle elezioni del 2024 che coinvolgeranno una vasta parte della popolazione mondiale.

L’IA generativa e la complessità della manipolazione politica

Una delle principali preoccupazioni riguarda l’uso dell’IA per manipolare l’opinione pubblica e influenzare le decisioni politiche. Oltre ai ben noti deep fake, che possono danneggiare la reputazione di figure politiche attraverso contenuti falsi, si aprono scenari più complessi e sottili di manipolazione. L’IA generativa ha il potenziale di creare messaggi su misura, adattati alle preferenze e alle convinzioni di ciascun individuo, contribuendo così a polarizzare ulteriormente il dibattito politico.

La sicurezza e l’affidabilità dei modelli di IA sono ulteriori questioni cruciali. Mentre la tecnologia avanza rapidamente, sorgono dubbi sulla vulnerabilità di tali sistemi. L’ipotesi che qualcuno possa manipolare questi modelli per perseguire un’agenda politica specifica solleva interrogativi sulla protezione della democrazia e sulla necessità di regolamentazioni più stringenti nel settore dell’IA.

Maria Rosario Taddeo, professoressa di Digital Ethics and Defence Technologies presso l’Università di Oxford, partecipa alla discussione, portando un’analisi approfondita sulla questione etica e sulle implicazioni della presenza dell’intelligenza artificiale nella politica moderna.

Esplorare criticamente le implicazioni per la democrazia moderna

Con il 2024 che si profila come un anno cruciale con elezioni in 76 paesi e oltre la metà della popolazione mondiale chiamata alle urne, la riflessione sull’intersezione tra intelligenza artificiale e processo democratico diventa essenziale. La consapevolezza di questi rischi è fondamentale per sviluppare approcci etici e regolamentazioni che proteggano la sanità del processo democratico da possibili manipolazioni tecnologiche. In un’era in cui l’IA gioca un ruolo sempre più centrale nella società, la salvaguardia della democrazia richiede un’esplorazione critica e consapevole delle sue implicazioni.