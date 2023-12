Durante l’ultima conferenza internazionale dell’ ITU, l’ unione internazionale delle telecomunicazioni, si è affrontata seriamente la questione della diffusione del WiFi 7 in Europa.

Nel corso del suddetto evento, sono state infatti, prese importanti decisioni per quanto riguarda l’assegnazione dello spettro radio tra le varie regioni del pianeta.

Secondo alcune moderne previsioni, il 2024 dovrebbe essere l‘anno d’oro del WiFi 7, ma è probabile che questa tecnologia non arrivi mai in Europa, o almeno non senza qualche difficoltà.

WiFi 7: cosa succederà in Europa?

La tecnologia WiFi 7, fa uso della banda larga compresa tra i 6425 e 7125 MHz, che corrispondono alla metà superiore dei 6 GHz, nel corso della conferenza ha ricevuto la designazione IMT. Questa designazione mira ad indirizzare le amministrazioni ai servizi di telefonia mobile, per l’allocazione di questa porzione di spettro elettromagnetico.

Ad ogni modo, però, tale risoluzione non stabilisce priorità nelle Norme Radio e non impedisce l’uso di queste bande di frequenza da parte di una qualsiasi applicazione dei servizi.

Attualmente, in Europa, la questione della coesistenza tra 5G e WipFi 7, rappresenta ancora un piccolo problema, infatti si tratta di uno dei più interessanti oggetti di studio del momento. Studio che sta spingendo l’Europa a pensare alla realizzazione di uno scenario ibrido. Anche se, come appunto detto, il tema della coesistenza tra questi due tipi di tecnologie resta ancora un qualcosa di incerto ma che si sta cercando di risolvere. Per il momento non abbiamo altri aggiornamenti a riguardo, ma restate sintonizzati per ulteriori dettagli ed informazioni.Sempre qui, sempre su TecnoAndroid!