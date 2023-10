La 55esima edizione della Barcolana è ormai alle porte, la regata velica storica di stampo internazionale che si tiene ogni anno a Trieste, ed anche questa edizione è caratterizzata da una collaborazione molto particolare: Lexus sarà l’auto ufficiale.

Fino all’8 Ottobre, il Golfo di Trieste è il palcoscenico di una spettacolare regata, ma allo stesso tempo è anche il luogo ideale in cui valorizzare la visione human-centered dell’azienda, che vuole controbilanciare innovazione, sostenibilità e futuro, volendo allo stesso tempo fondere la natura con il movimento, interpretandolo nel miglior modo, ed assorbendo le forze dinamiche.

Al Villaggio Barcolana, sito in Piazza Unità d’Italia, sarà presente uno stand Lexus dedicato, in cui trovare tutta la gamma Lexus Electrified, tra cui spiccano RZ Full Electric, ES Hybrid e RX Hybrid Turbo, con la possibilità di effettuare test drive per scoprire il piacere di guida di tutte le vetture del brand, dotate di una silenziosità fuori dal comune.

Lexus sarà ancora una volta l’auto ufficiale della Barcolana

Eccezionalmente sarà possibile trovare Lexus LBX, il Lexus Breaktrhrough Crossover, il SUV compatto che offre una visione d’insieme di tutta l’esperienza di guida premium di Lexus, senza scendere a compromessi. Gli utenti che prenderanno parte all’evento, ovvero coloro che sono iscritti alla regata, avranno inoltre la possibilità di tentare la fortuna, grazie ad un sorteggio ad estrazione, di essere i fortunati vincitori di una UX Hybrid Lexus.

Per maggiori informazioni in merito consigliamo di controllare direttamente il sito ufficiale Lexus, o comunque di collegarsi all’indirizzo della regata in questione.