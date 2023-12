Se ancora vi manca un regalo di Natale, dovreste affrettarvi perché ora mancano davvero pochi giorni ed alcuni articoli sulla piattaforma Amazon, nonostante il Prime, non arriverebbero in tempo.

Oggi vogliamo parlarvi delle cuffie Bluetooth Google Pixel Buds Pro, proposte ad un prezzo davvero speciale sulla piattaforma. Ecco i dettagli.

Google Pixel Buds Pro scontatissime su Amazon

Il case resta uno dei migliori, poco più grande di quello delle Pixel Buds A ma rifinito leggermente meglio soprattutto all’interno, grazie al trattamento opaco. Se siete dei super sportivi probabilmente le Buds-A con le loro “alette” rimangono un unicum, ma dovrete far pace con il fatto di perdere tutte le nuove funzionalità.

Funziona alla grande il multipoint ed il Fast Pair, che consente di collegare rapidamente ed automaticamente gli auricolari BT agli smartphone o tablet con il proprio account Google. Interagire con gli auricolari non solo è semplice, ma anche intuitivo. Con un tap abbiamo il play/pausa, con due tap passiamo alla traccia successiva e con tre tap torniamo indietro. Tenendo premuto l’auricolare destro ho impostato lo switch delle tre modalità di controllo attivo del rumore mentre tenendo premuto l’auricolare sinistro posso parlare con l’assistente.

Non solo perché scorrendo in avanti col dito posso alzare il volume, al contrario scorrendo indietro possiamo abbassare il volume. Controlli completi, facili ed intuitivi ovvero tutto ciò che dovrebbe esserci su auricolari TWS di questo tipo. Non vi capiterà praticamente mai di fare tocchi falsi o perdervi qualche gesture grazie alla sensibilità ottimale della zona soft touch. Sulla piattaforma Amazon le potete trovare scontate del 26%. passano infatti da 229 euro a 169 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli.