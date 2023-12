HoMobile è l’operatore low cost di proprietà Vodafone. Si tratta di un operatore telefonico virtuale, entrato da pochissimo tempo nel panorama del mercato delle telecomunicazioni italiane, è riuscito comunque ad imporsi come uno dei gestori più competitivi del momento.

Le offerte di HoMobile sono vantaggiose e, non solo da un punto di vista economico e qualitativo, ma l’operatore offre un tipo di personalizzazione che, almeno per il momento, nessun altro gestore applica. Ovvero, direttamente sul sito ufficiale di HoMobile avrete la possibilità di scegliere la sequenza esatta del vostro numero di telefono. Prediligendo, in questo modo, un recapito che riuscirete a memorizzare più facilmente e, perché no, includere anche i vostri numeri fortunati.

HoMobile 300: Costi e servizi

Ma passando alle promo, l‘offerta HoMobile di cui vi parleremo oggi, è disponibile esclusivamente per gli utenti che decidono di effettuare una portabilità di numero da altri operatori, quali: PosteMobile, Fastweb, iliad e altri ancora.

L’offerta, al costo di 10.99 euro al mese, prevede:

300 Gb di internet alla massima velocità del 4G;

Ottima copertura di rete, grazie alla linea presa in prestito da Vodafone;

Chiamate e minuti illimitati verso tutti i gestori i numeri telefonici mobili e fissi. Non è previsto alcuno scatto alla risposta e potrete restare al telefono tutto il tempo che volete, senza costi aggiuntivi;

Velocità fino a 30 mbps per i servizi di download ed upload;

Messaggi illimitati verso tutti;

verso tutti; Servizio hotspot incluso, per condividere la tua connessione dati con chi desideri;

per condividere la tua connessione dati con chi desideri; App dedicata per tutte le informazioni circa il proprio piano tariffario e tutte le nuove offerte che l’operatore propone ogni mese;

per tutte le informazioni circa il proprio piano tariffario e tutte le nuove offerte che l’operatore propone ogni mese; Assistenza e numero dedicato 42121 per credito residuo;

e numero dedicato per credito residuo; Altri servizi inclusi, quali: avviso di chiamata, trasferimento di chiamata, sms Hochiamato e molti altri ancora.

Puoi attivare la promo HoMobile, sul sito ufficiale dell’operatore telefonico, e ricevere la spedizione della SIM direttamente a casa tua o presso un edicola autorizzata completamente GRATIS.