Se state cercando un valido aiutante per le pulizie di tutti i giorni, non possiamo non parlarvi del robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame L10S.

La piattaforma Amazon lo sta proponendo ad un prezzo davvero molto interessante. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dreame L10s Ultra Robot in offerta

DrameBot L10s Ultra è una combinazione perfetta delle più diffuse tecnologie di pulizia robotica, un Robot aspirapolvere completamente automatizzato che pulisce i pavimenti e si pulisce da solo. Questo modello all’avanguardia integra lo svuotamento automatico della polvere, la pulizia e asciugatura automatica del mocio, una navigazione avanzata e personalizzabile con rilevazione ostacoli e telecamera basata sull’intelligenza artificiale per offrire prestazioni di pulizia impressionanti e a mani libere. Automatizzate le vostre pulizie quotidiane e tornate a casa trovando pavimenti appena puliti e profumati: iniziate a godervi la vostra casa.

Il sistema di svuotamento automatico utilizza l’esclusiva tecnologia DualBoost 2.0, progettata a basso rumore per svuotare autonomamente in pochi secondi la polvere del Robot in un sacco della polvere capiente 3L: ottieni fino a 60 giorni di pulizia automatica senza l’ausilio delle mani, tutto ciò che dovrete fare è gettare il sacco quando è pieno. Dreame L10s Ultra ha una batteria da 5200mAh, elimina lo sporco con una potente aspirazione da 5.300Pa e doppi spazzoloni rotanti con forte pressione da 180rpm.

La navigazione con Intelligenza Artificiale garantisce una pulizia efficiente ed efficace di tutta la casa. L10s Ultra utilizza una telecamera RGB e una luce strutturata 3D per scansionare e personalizzare le strategie di pulizia e generare automaticamente percorsi in base al tipo di ostacolo, al pavimento e alla stanza. Seguendo questo link è possibile acquistarlo al prezzo di 799.99 euro.