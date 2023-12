BYD, il principale produttore mondiale di veicoli a energia nuova (NEV), annuncia la prossima fase della sua strategia europea con la costruzione di un nuovo centro di produzione e manifattura a Szeged, in Ungheria. Questa struttura all’avanguardia sarà la prima del genere costruita da un’azienda automobilistica cinese in Europa e ospiterà una linea di produzione automobilistica avanzata. La fabbrica verrà costruita in fasi e si prevede che creerà migliaia di posti di lavoro locali, stimolando l’economia locale e sostenendo le catene di approvvigionamento locali.

La nuova struttura di produzione incorporerà le tecnologie globali più avanzate e processi di produzione altamente automatizzati per creare un’importante struttura di produzione globale di veicoli passeggeri a energia nuova. La costruzione di questo centro di produzione è prevista per avere un impatto positivo sull’economia locale, promuovendo lo scambio tecnologico e l’innovazione tra Cina e Ungheria. BYD utilizzerà anche la sua competenza nelle catene di fornitura verticali integrate per contribuire a creare un “ecosistema” verde a livello locale.

BYD rivoluziona la produzione auto in Europa

Situata nel cuore dell’Europa, l’Ungheria è un hub di trasporto essenziale e vanta una ricca storia di competenze nell’industria automobilistica. Con un’infrastruttura matura e una solida base industriale, l’Ungheria è stata scelta da diversi produttori europei di fascia alta come luogo di produzione per le autovetture. Questo supporta ulteriormente la decisione del marchio cinese di fare dell’Ungheria il centro delle sue operazioni di produzione europee.

Il marchio BYD ha compiuto significativi progressi nel lancio delle sue operazioni di autovetture passeggeri in Europa. Nel primo anno, l’azienda ha aperto 230 punti vendita in 19 paesi, introdotto cinque nuovi modelli (BYD HAN, BYD TANG, BYD ATTO 3, BYD SEAL e BYD DOLPHIN), che spaziano dai segmenti C a E, inclusi hatchback, berline e SUV. Inoltre, sono previsti altri tre nuovi modelli da lanciare entro i prossimi 12 mesi.

Guidata dalla sua visione globale del marchio “Raffreddare la Terra di 1°C“, BYD mira ad accelerare l’adozione di veicoli passeggeri a energia nuova sul mercato europeo, approfondire ulteriormente la sua strategia di globalizzazione e promuovere attivamente la trasformazione verde della struttura energetica globale. Ulteriori informazioni sui dettagli specifici del nuovo centro di produzione saranno fornite in seguito.

Il futuro nello sviluppo industriale sostenibile

L’annuncio della nuova struttura di produzione in Ungheria segna un passo importante nella strategia europea della casa automobilistica cinese, consolidando la sua presenza nel settore dei veicoli con nuova energia. La decisione di investire in una struttura all’avanguardia evidenzia il impegno di BYD nell’accelerare la transizione verso veicoli ecologici e sostenibili. Con la sua crescita rapida e il focus sull’innovazione, BYD sta emergendo come una forza trainante nel settore automobilistico, promuovendo soluzioni a zero emissioni per contribuire a un mondo più sostenibile.