Il mese di novembre ha segnato l’inizio di una sperimentazione innovativa da parte del team di sviluppatori di Google Messaggi, l’app di messaggistica del gigante tecnologico di Mountain View. La novità riguardava una modalità di accoppiamento dei dispositivi basata sull’account Google, un cambiamento significativo rispetto all’utilizzo tradizionale dei codici QR.

La notizia iniziale aveva riferito della sperimentazione in versione beta, limitata a un gruppo selezionato di utenti. Tuttavia, nelle ultime ore, questa funzionalità è stata ufficialmente rilasciata per tutti gli utenti nella versione stabile dell’app. Esploriamo insieme come funziona questa nuova modalità di accoppiamento.

Google migliora l’esperienza utente

Se desiderate testare personalmente questa innovazione, il primo passo è aprire l’app Google Messaggi sul vostro smartphone. Successivamente, cliccate sull’immagine del profilo situata in alto a destra e selezionate l’opzione “Accoppiamento dispositivo“. Nel caso vogliate associare la versione web di Google Messaggi al vostro smartphone, sarà sufficiente visitare il sito messages.google.com/web e seguire la procedura indicata.

Come mostrato nelle immagini nella galleria sopra, una volta che avrete aperto il sito web, vi verrà richiesto di selezionare l’account Google per l’accoppiamento. Successivamente, sarete reindirizzati al vostro smartphone, dove un avviso dell’app vi chiederà di procedere con l’accoppiamento. Il dispositivo da accoppiare, ad esempio la versione web di Messaggi, vi mostrerà un emoji che dovrete confermare sul vostro dispositivo principale.

A questo punto, i due dispositivi sono accoppiati, e potrete gestire i Messaggi dal vostro browser come al solito. Naturalmente, dall’app mobile avrete la possibilità di visualizzare tutti i dispositivi precedentemente accoppiati utilizzando lo stesso account dell’azienda.

Innovazione in messaggistica

Il passaggio dalla sperimentazione beta al rilascio ufficiale sottolinea l’impegno dell’azienda americana nel migliorare l’esperienza dell’utente su Google Messaggi, offrendo soluzioni più efficienti e accessibili per la gestione dei dispositivi. Con questa evoluzione, gli utenti possono godere di un processo di accoppiamento semplificato, contribuendo a una maggiore praticità nell’utilizzo della piattaforma di messaggistica.