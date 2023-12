Google Maps come tutti i prodotti di casa Google gode di numerosi aggiornamenti costanti, l’azienda sta cercando di rendere da tempo la piattaforma molto più social senza però snaturare la sua natura primaria legata al mondo della navigazione.

Ecco dunque che aggiornamenti dopo aggiornamenti sono arrivate features sempre più particolari e l’ultimo non fa altro che ribadire il concetto, esso riguarda soprattutto chi si sposta con i mezzi pubblici, cosa molto ricorrente soprattutto a Natale ma è anche dedicato a coloro che organizzano viaggi in compagnia di amici introducendo reazioni con emoji.

L’aggiornamento

Per quanto riguarda la parte dedicata agli spostamenti con i mezzi pubblici abbiamo la nuova opzione “Opzioni di transito” disponibile in oltre 80 città tra cui Berlino, Londra e Parigi, ciò in soldoni significa che dopo aver creato un itinerario e scelto le indicazioni se faremo tap in alto sui mezzi pubblici, potremo scegliere tra una miriade di impostazione come orario di partenza, tratte a piedi, orario di arrivo, zona di fermata, presenza o meno di pedane per sedia a rotelle.

L’altra novità in arrivo sono gli elenchi collaborativi, in sostanza ora si potrà condividere uno specifico luogo e creare una lista di posti preferiti a cui tutti i nostri amici potranno contribuire e votare tramite emoji, il tutto condivisibile tramite testo su un’app di messaggistica.

Le emoji utilizzabili sono tantissime e come se non bastasse sono potenziate dall’intelligenza artificiale che le renderà simili e in tema al luogo a cui state reagendo rendendo la gamma disponibile pressoché infinita.