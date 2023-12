Human Al Pin è un dispositivo dal peso di 24 grammi che si connette a uno smartphone e tramite un chip posizionato sulla maglietta o sul giacchetto, proietta sul palmo della mano le funzioni più importanti che utilizziamo solitamente sul cellulare. E’ dotato anche di una telecamera che permette di identificare gli oggetti che gli vengono mostrati. Hai anche la possibilità di tradurre una frase che dici a voce in un’altra lingua, anche se non è ancora chiaro al 100% il meccanismo di questa funzione. Si può piegare, chiudere o arrotolare intorno al proprio braccio assumendo qualsiasi forma.

Human AI Pin: da che cosa è composto?

Il dispositivo Human Al Pil è composto da un processore, da un’antenna telefonica per la connessione dati, da una fotocamera con flash Led e da ChatGpt, una delle intelligenze artificiali più discusse degli ultimi tempi. Con la tua voce puoi chiedere qualsiasi cosa a questo dispositivo e avrai la tua risposta indietro.

Perché lo spazio “Cloud” richiede 24 dollari?

I 24 dollari sono richiesti per un pacchetto completo, che va dalla fornitura del telefonino a quella dei servizi. E’ sia un produttore hardware che un operatore virtuale e sviluppa il sistema operativo in casa. È differente dal concetto di acquisto di uno smartphone con operatore, motivo per il quale le persone spendono 700/800 dollari per un cellulare senza alcun vincolo contrattuale, che invece qui c’è. In più 24 dollari che si versano ogni mese non sono nemmeno irrisori per ottenere quello che altri provider permettono di ottenere con una spesa minore.