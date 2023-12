La corsa agli acquisti natalizi è più interessante che mai grazie al Calendario dell’Avvento di GameStop. Tre delle più attese novità dell’anno sono al centro delle offerte: Lies of P, UFO Robot Goldrake: Il Banchetto dei Lupi e Street Fighter 6. Le sorprese però non finiscono qui.

Come consuetudine, tutte le promozioni sono consultabili sulla pagina dedicata sul sito di GameStop, dove si può accedere ad una panoramica completa degli sconti disponibili periodicamente. Per coloro che sono interessati, è consigliabile affrettarsi, poiché i prodotti sono in vendita fino a esaurimento scorte e verranno sostituiti velocemente da nuovi.

I giochi più acclamati della lista GameStop

Grazie ad uno sconto di 15 euro sul prezzo standard, il nuovo picchiaduro Capcom, Street Fighter 6, è proposto a 29,98 euro su Xbox Series X|S e su PS5, PS4, sia nella versione Standard Edition che nella Lenticular Edition. Un’opportunità imperdibile per gli amanti del genere. Secondo titolo imperdibile su GameStop è Lies of P. Acclamato souls-like della coreana NeoWiz, Lies of P è in vendita a 39,98 euro sulle stesse console del gioco precedente. Si tratta di un titolo nuovo di debutto che ha conquistato numerosi giocatori grazie alla sua trama ispirata a Pinocchio.

Altro videogame, che verrà apprezzato dagli amanti degli anni 80 è UFO Robot Goldrake: Il Banchetto dei Lupi. Il mitico Goldrake torna protagonista di un’avventura proposta a 29,98 euro. Un’occasione per rivivere le epiche gesta del celebre robot. Oltre a queste offerte di punta, il Calendario dell’Avvento di GameStop include anche sconti su altri giochi, tra cui Persona 5 Tactica a 34,98 euro su diverse piattaforme e Like a Dragon: Ishin! al costo di 24,98 euro su Xbox e PS4, PS5. Un’opportunità unica per gli appassionati di videogiochi di accaparrarsi giochi di qualità a prezzi convenienti. Ricorda di controllare spesso il sito per non farti sfuggire qualche offerta importante!