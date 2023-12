Baldur’s Gate 3, il tanto atteso gioco di ruolo di Larian Studios, ha debuttato su Xbox Series X/S conquistando immediatamente la prima posizione nella classifica dei giochi più venduti. Questo risultato eccezionale è stato celebrato non solo dagli sviluppatori della società madre, ma anche da Phil Spencer, il CEO di Microsoft Gaming e capo di Xbox.

Il director of publishing di Larian Studios, Michael Douse, ha espresso la sua gratitudine alla community di giocatori Xbox per il sostegno ricevuto, sottolineando quanto significhi per il team vedere Baldur’s Gate 3 primeggiare nella classifica delle vendite. Phil Spencer ha aggiunto i suoi elogi, affermando che i grandi giochi meritano il tipo di supporto che loro stessi hanno ricevuto.

Baldur non sarà tra i giochi nella lista Game Pass

Baldur’s Gate 3 ha raggiunto un successo notevole, specialmente considerando non solo la critica lo ha accolto in modo positivo, ma anche i gamer. L’invito di Swen Vincke, il capo di Larian Studios, a sostenere il gioco acquistandolo direttamente anziché attraverso servizi di abbonamento (come Game Pass) ha ancora più sorpreso. Solitamente, infatti, proprio grazie a questa tipologia di piani, i giochi in sé hanno riscontrato una certa perdita e solo i titoli più “capaci” sono in grado di rispettare le previsioni di vendita.

Gli appassionati di Baldur’s Gate 3 che speravano di vedere il gioco incluso nel servizio in abbonamento dovranno dunque rassegnarsi. Vincke ha recentemente enfatizzato che la decisione di evitare microtransazioni e di non includere il gioco su Game Pass riflette un modello etico che il team vuole portare avanti nelle future produzioni. Per la società la sostenibilità economica è cruciale per la prosperità dello studio e per garantire che i giocatori ottengano il massimo valore per il loro denaro.

L’industria videoludica è caratterizzata da uno scambio continuo di idee tra gli sviluppatori più talentuosi. L’influenza diretta o indiretta tra i grandi studi contribuisce al miglioramento dell’intero settore. Baldur’s Gate 3 sembra essere destinato a seguire questa tradizione, influenzando a sua volta i futuri giochi.