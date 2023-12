La domotica potrebbe essere specialmente oggi un buon alleato contro il rincaro delle bollette di luce e gas, dovuto tra i tanti motivi alla guerra in Ucraina. Questa tecnologia è un ottimo alleato dell’uomo non solo per quanto riguarda la sfera economica, il suo utilizzo risulta utile anche per un fatto di comodità e praticità, infatti tutta la casa può essere gestita da un monitor, anche da remoto.

Casa domotica, cos’è e da cosa è formata

Con il termine di casa domotica si fa riferimento alla fusione tra informatica ed elettronica, questa unione permette di gestire tutte le attività fondamentali di un’abitazione da un unico dispositivo, addirittura anche da remoto. degli esempi di domotica per un’abitazione sono: sistema di riscaldamento gestibile da remoto, tapparelle automatizzate, assistenti vocali…

I diversi tipi di casa domotica

Ci sono due diversi tipi di case domotiche, variano principalmente per “modalità di domotizzazione” e fascia di prezzo.

Domotica standard ed integrata, in questo caso si tratta di un vero e proprio impianto elettrico, creato proprio per lavorare con tutti gli elettrodomestici smart e le attività gestionali dell’edificio. Questo tipo di domotica ci permette di controllare praticamente tutto all’interno della nostra abitazone, pensare ai riscaldamenti, alle tapparelle, ai sistemi di sorveglianza, addirittura possiamo vedere da remoto quello che abbiamo nel frigorifero (tramite una piccolissima telecamera) per sapere cosa dobbiamo comprare al supermercato; Domotica fai da te, è un modo “fatto in casa” per domotizzare la propria abitazione, consiste nel comprare elettrodomestici smart e collegarli ad una rete wifi, così da poterli controllare da remoto anche in questo caso.

Domotica si, domotica no

Sicuramente quando si va a scegliere la giusta modalità con cui rendere la propria casa domotica, naturalmente si guarda il prezzo. Sappiate che, spendere più soldi per domotizzare la casa, probabilmente vi permetterà di avere maggiore controllo della vostra abitazione e quidi minori costi sulle bollette.

Esiste comunque anche qualche svantaggio su queste tecnologie, cioè, se ci dovesse essere un black out, o comunque un problema legato alla rete elettrica, la casa non funziona come dovrebbe. Naturalmente esistono dei sistemi di emergenza e di protezione, però comunque come tutto, hanno le loro pecche e le loro malfunzionalità.