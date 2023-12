La compagnia Hyundai per questo inverno ha presentato una nuova tecnologia in grado di facilitare la sicurezza durante il periodo invernale tramite pneumatici con catena da neve. Questa tecnologia utilizza dei moduli in lega a memoria di forma situati all’interno dello pneumatico della ruota.

Hyundai: come funzionano questi moduli?

Questi moduli agiscono appena ricevono un impulso o un segnale elettrico. Per attivarli basterà premere un semplice pulsante.

In che cosa consiste questa tecnologia e quali sono i suoi pro sulle strade innevate?

Questa tecnologia consiste in un insieme tra ruota e pneumatico che offrono scanalature radiali a intervalli regolari. Questa capacità viene sfruttata per tornare alla sua forma originale quando viene applicata una corrente elettrica. Durante la sua guida normale questa lega viene compressa all’interno dello pneumatico della ruota in modo da non dare fastidio durante la guida e non entrando in contatto con la superficie stradale. Quando la si vuole attivare durante la guida, il materiale crea una forma “j” spingendo fuori dallo penumatico il modulo e entra a contatto con la superficie stradale, migliorando l’aderenza e la sicurezza sulle strade innevate.

Cosa succede invece nel caso in cui la superficie dello pneumatico è usurata fino all’altezza del modulo?

Se la superficie è usurata fino all’altezza del modulo, il conducente può specificare questo problema per non perdere il ciclo di sostituzione dello pneumatico. Questa tecnologia si trova ancora in sviluppo e in attesa di brevetto sia in Corea del Sud che negli Stati Uniti; la Hyundai Motor vuole quindi aspettare per effettuare ulteriori sviluppi tecnologici.