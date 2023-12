La tecnologia VoLTE (Voice over LTE) rappresenta un passo significativo nell’evoluzione delle comunicazioni mobili, consentendo agli utenti di godere di chiamate di altissima qualità, sia in termini di audio che di connessione, attraverso una rete di dati LTE anziché la tradizionale rete 2G o 3G. PosteMobile, uno dei principali operatori di telefonia mobile, ha introdotto la tecnologia VoLTE per i suoi clienti, offrendo un’esperienza di chiamata migliorata e una maggiore flessibilità nell’utilizzo simultaneo di app e navigazione su Internet.

PosteMobile VoLTE: una funzionalità imperdibile

VoLTE serve a garantire una qualità audio elevata durante le chiamate, anche quando si utilizzano contemporaneamente altre applicazioni o si naviga su Internet. Questa integrazione nella rete di PosteMobile consente una trasmissione vocale in alta definizione, eliminando problemi come ritardi, rallentamenti o interruzioni durante le conversazioni telefoniche. Inoltre, il VoLTE riduce significativamente il tempo di attesa per stabilire una connessione, migliorando l’efficienza complessiva delle chiamate.

La gratuità del servizio è un ulteriore vantaggio per gli utenti di PosteMobile, che possono usufruire di chiamate di qualità superiore senza costi aggiuntivi. L’attivazione del VoLTE è un processo semplice, ma è importante verificare la compatibilità del proprio smartphone. Per i dispositivi iPhone con iOS 13 o versioni successive, è possibile attivare il servizio tramite Impostazioni > Cellulare > Opzioni dati cellulare > Abilita 4G > Voce e dati. Dopo l’attivazione, è necessario riavviare lo smartphone e attendere 72 ore per la completa abilitazione del servizio. È importante notare che, al momento, iPhone 15 non è incluso nella lista dei dispositivi compatibili con il VoLTE di PosteMobile.

Gli utenti di smartphone diversi da iPhone devono assicurarsi che il sistema operativo sia aggiornato all’ultima versione e successivamente attivare il VoLTE attraverso Impostazioni > Aggiornamenti Software > Scarica e Installa. Anche in questo caso, è necessario attendere 72 ore per l’effettiva abilitazione del servizio. Tutti i nuovi prodotti di Samsung e Motorola lanciati sul mercato quest’anno supporteranno questa funzionalità, offrendo una gamma più ampia di scelta agli utenti desiderosi di sfruttare al massimo le potenzialità della tecnologia VoLTE.

Nel caso in cui gli utenti necessitino di ulteriori informazioni o assistenza durante il processo di attivazione, possono contattare il Servizio Clienti di PosteMobile chiamando il numero 160.