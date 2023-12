PosteMobile, noto operatore telefonico, presenta l’offerta PosteCasa Ultraveloce Start, un’opportunità per accedere a una connessione Internet ultraveloce attraverso la fibra ottica. Questa promozione è valida per le sottoscrizioni effettuate entro il 31/12/2023.

PosteMobile sfrutta la rete di Vodafone per fornire i suoi servizi, operando quindi come un operatore mobile virtuale (MVNO). Gli utenti possono scegliere tra diverse opzioni in base alle proprie esigenze di comunicazione e consumo di dati. L’operatore propone infatti regolarmente offerte e promozioni speciali per i suoi clienti, che possono includere sconti, bonus di traffico dati o altri vantaggi.

Dettagli dell’Offerta per la Fibra PosteMobile

L’offerta si propone di fornire una connessione Internet ad altissima velocità attraverso la fibra ottica, consentendo un’esperienza di navigazione e streaming senza interruzioni, fino a 1 Gigabit/s. I clienti PosteMobile avranno a disposizione un modem WiFi. Tale dispositivo è essenziale per distribuire la connessione in tutta la casa, consentendo l’accesso da parte di diversi dispositivi contemporaneamente.

Il canone mensile è in sconto a 23,90€ invece di 27,90€ al mese. Si ha inoltre la possibilità di aggiungere l’opzione per le chiamate da casa illimitate per contattare qualsiasi numero. Il servizio costa solo 5 euro in più al mese. Con l’attivazione di questa proposta si ha anche un telefono fisso in comodato d’uso gratuitamente. Sono anche inclusi i servizi come la visualizzazione delle chiamate e la segreteria telefonica.

La promozione per attivazione, consegna e installazione, come accennato nel primo paragrafo, è valida solo per sottoscrizioni entro il 31/12/2023. L’opzione di aggiungere il servizio voce ricordiamo essere facoltativa. L’offerta PosteCasa Ultraveloce Start di PosteMobile con il servizio voce è disponibile solo per nuovi clienti e può essere sottoscritta esclusivamente presso un Ufficio Postale.