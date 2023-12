Chrome ha finalmente annunciato l’intenzione di eliminare i cookie di terze parti. Sono passati quasi quattro anni da quando essi sono stati disabilitati in Firefox e Safari, ma Google, una delle più grandi aziende pubblicitarie del mondo, ha rallentato la morte del cookie di tracciamento. Le aziende pubblicitarie utilizzano i cookie di terze parti per tracciare gli utenti sul web, e l’attività sul web viene utilizzata per mostrare agli utenti annunci pertinenti. Ora che il sistema alternativo di Google per il tracciamento degli utenti, il “Privacy Sandbox”, è stato lanciato in Chrome, è finalmente pronto a eliminare la precedente forma di tracciamento degli annunci. Il nuovo calendario, per l’eliminazione dei cookie di terze parti è la seconda metà del 2024.

Chrome Sandbox: come funzionerà

Il post sul blog di Google ha annunciato il rollout “Tracking Protection” che inizierà il 4 gennaio con dei test, dove l’1% degli utenti di Chrome otterrà la funzione. Entro la seconda metà del 2024, il rollout dovrebbe riguardare tutti gli utenti di Chrome desktop e Android (Chrome su iOS è solo un Safari rielaborato e non è applicabile). Il rollout è accompagnato da alcune novità dell’interfaccia utente di Chrome: Google ha dichiarato che: “se un sito non funziona senza cookie di terze parti e Chrome si accorge che ci sono dei problemi, ad esempio se si aggiorna una pagina più volte, vi indicheremo un’opzione per riattivare temporaneamente i cookie di terze parti per, quel sito web dall’icona a forma di occhio sul lato destro, della barra degli indirizzi“.

A cosa andiamo incontro con l’addio ai cookie

Dal momento che gli altri browser lo fanno da quattro anni, è difficile immaginare che molti amministratori del web non siano pronti per questo.

Google afferma che il lancio è “soggetto alla risoluzione di eventuali problemi di concorrenza da parte della Competition and Markets Authority del Regno Unito“. Il passaggio di Chrome alla Privacy Sandbox rappresenta l’integrazione del browser più diffuso al mondo (Google Chrome) con la più grande piattaforma pubblicitaria del web (Google Ads) e l’interruzione dei metodi di tracciamento alternativi utilizzati dalle aziende pubblicitarie concorrenti. Pertanto, alcune autorità di regolamentazione sono naturalmente interessate all’intero processo.

Google afferma che, la scelta di offrire questa funzione di tutela della privacy è un “approccio responsabile” all’eliminazione graduale dei cookie di terze parti. Tale responsabilità sembra riguardare soprattutto gli azionisti del colosso Americano, dal momento che la disattivazione dei cookie di tracciamento è stata vista in precedenza, come un attacco al modello commerciale. La posizione di Google come maggior fornitore di browser al mondo, gli ha permesso di ritardare la morte dei cookie di tracciamento, abbastanza a lungo da creare un sistema di tracciamento alternativo.