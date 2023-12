E’ notizia di oggi la maxi operazione della Polizia Postale contro la pirateria informatica, in particolar modo riguardante lo streaming illegale di contenuti originariamente a pagamento. Mesi di indagini si sono conclusi con un 21 persone indagate ed un blocco immediato del flusso illegale di contenuti audiovisivi dalle piattaforme più comuni e famose al mondo.

Il ‘pezzotto’ ha subito un durissimo colpo, e tutto è merito della Polizia Postale, coordinata dalla DDa di Catania, con diversi centri operativi coinvolti in una operazione che ha quasi dell’incredibile. Una fitta rete di illegalità che si appoggia in parte alla criminalità organizzata, con persone che hanno utilizzato applicazioni di messaggistica crittografata e documenti falsi, per cercare di sviare le indagini e restare impuniti.

Il commento di Sky

Non si è fatto attendere il commento di Sky Italia, per bocca di Andrea Duilio, l’amministratore delegato dell’azienda britannica, il quale ha espresso “congratulazioni alla Polizia Postale per una impostante operazione di contrasto alla pirateria. Le forze dell’ordine godono del nostro pieno sostegno in ogni loro attività di contrasto, atta comunque a garantire la massima legalità, nel pieno rispetto degli utenti che legittimamente godono e fruiscono dei propri contenuti. Tutti siamo coinvolti nel contrasto della pirateria, e grazie anche alla nuovissima legge ad hoc, ora possiamo raggiungere risultati ancora più efficaci.

Un fenomeno che inizia finalmente a vacillare, dopo gli incredibili numeri raggiunti negli anni precedenti, capaci di generare perdite da oltre 1 miliardo di euro a stagione, che hanno portato ad un calo del valore complessivo della nostra Serie A.