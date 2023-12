Con il rilascio di iOS 17.2, Apple ha affrontato e risolto una vulnerabilità che permetteva al Flipper Zero, un multi-strumento elettronico, di bloccare gli iPhone. Il Flipper Zero, noto per la sua capacità di interagire con vari dispositivi elettronici, poteva sfruttare una vulnerabilità per generare un elevato numero di popup della tastiera della Apple TV, portando al blocco del dispositivo iOS.

Flipper Zero: dal blocco al rifiuto con iOS 17.2

Il dispositivo, grazie a un firmware di terze parti di Xtreme, riusciva a utilizzare un’app di Spam BLE per innescare un attacco di denial of service (DoS) su tutti gli iPhone entro un raggio di 10 metri. Anche se riavviare l’iPhone risolveva il problema, l’esperienza rimaneva comunque fastidiosa per gli utenti.

Con l’installazione di iOS 17.2, ZDNET ha confermato che l’iPhone con il nuovo software non può più essere sfruttato dal firmware Xtreme. Sebbene i popup continueranno ad apparire, la quantità non è sufficiente per disabilitare l’iPhone, rappresentando un passo significativo nella sicurezza dei dispositivi iOS.

L’aggiornamento iOS 17.2, rilasciato all’inizio di questa settimana, non solo affronta questa vulnerabilità, ma offre anche nuove funzionalità e miglioramenti per diverse applicazioni, tra cui Messaggi, Apple Music, Meteo e altre. È consigliato per tutti i dispositivi compatibili con iOS 17, dimostrando l’impegno continuo di Apple per la sicurezza e l’esperienza utente dei propri utenti.

Imparare dalle minacce passate per la sicurezza degli utenti

In un mondo digitale in cui la sicurezza informatica è una priorità, le aziende come Apple devono rispondere prontamente alle vulnerabilità per proteggere gli utenti da potenziali minacce. L’evoluzione costante degli aggiornamenti software è essenziale per mantenere un ambiente digitale sicuro e affidabile. Con il rilascio di iOS 17.2, Apple ha dimostrato una volta ancora il suo impegno a garantire che gli utenti possano godere di una esperienza digitale senza preoccupazioni e sicura.