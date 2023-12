Quando si tratta di tavolette grafiche, il marchio che risuona immediatamente nella mente di molti è Wacom, una vera e propria autorità nel settore noto per la produzione di dispositivi di alta qualità.

La Wacom One Touch 13 si inserisce con fierezza nella gamma di prodotti di ultima generazione dell’azienda. In questo contesto di eccellenza, il dispositivo si distingue come un device di fascia medio-alta, indiscutibilmente all’altezza della reputazione di Wacom.

Utilizzata ampiamente da aziende e professionisti di tutto il mondo, la Wacom One Touch promette di offrire un’esperienza grafica avanzata e affidabile. Scopriamola insieme in questa recensione.

Confezione:

La confezione della Wacom One Touch da 13 pollici si presenta come un esempio di cura e attenzione da parte dell’azienda, che pone un’enfasi particolare sull’impatto ambientale.

Fin dal primo sguardo, emerge la consapevolezza di Wacom riguardo alla sostenibilità, poiché il packaging riflette l’impegno dell’azienda verso pratiche eco-friendly. Una volta aperta la scatola, si svela il contenuto dettagliato:

La tavoletta grafica Wacom One Touch 13;

I manuali di istruzioni e manutenzione che guidano gli utenti attraverso le varie funzionalità del prodotto;

Due cavi USB-C da 1,8 metri che consentono di collegare la tavoletta direttamente all’alimentazione o al PC;

La penna Wacom One Touch, elemento chiave per l’interazione creativa, è anch’essa parte integrante del bundle;

L’alimentatore con due adattatori, uno per la presa italiana e uno per quella inglese;

Design e materiali:

Il design della Wacom One Touch 13 è un’elegante manifestazione della consueta qualità costruttiva che caratterizza le tavolette grafiche di Wacom. La reputazione dell’azienda per l’utilizzo di materiali di alta qualità è confermata dal tocco avvolgente e rassicurante del dispositivo. Ciò che la rende ancora più notevole è l’impegno verso la sostenibilità, evidenziato dalla scelta di plastiche che non derivano dal petrolio, dimostrando l’attenzione al benessere ambientale.

Il design della One Touch 13 in sé è minimalista, con uno spessore di 11,5 mm, conferendo alla tavoletta un profilo sottile e moderno. Sul retro, quattro piedini in gomma assicurano stabilità sulla scrivania durante l’utilizzo creativo.

Il frame, sia sulla parte inferiore che su entrambe le parti laterali, mantiene un aspetto pulito, caratterizzato esclusivamente dal logo Wacom nella parte inferiore. La parte superiore invece rivela una distribuzione funzionale, con due porte USB-C per connessioni all’alimentazione e al computer. Il centro ospita un pratico porta penna, mentre in alto a destra sono posizionati tre tasti dedicati, di cui uno per l’accensione/spegnimento, uno per la navigazione delle impostazioni e uno per il blocco/sblocco del touch dello schermo.

Il vetro opaco dello schermo, oltre a evitare le fastidiose impronte digitali, assicura una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta. In definitiva, il design della Wacom One Touch è una sintesi raffinata di estetica, funzionalità e responsabilità ambientale.

Schermo touch:

Lo schermo della Wacom One Touch 13 è un esempio di eccellenza tecnologica, offrendo due opzioni di dimensione, rispettivamente da 11,6 pollici e, nel caso del modello in esame, da 13,3 pollici, entrambi con una risoluzione FHD.

La raffinatezza delle caratteristiche tecniche è evidente anche nella gamma dei colori, che può coprire il 99% dello spazio colore sRGB. Le impostazioni del display sono accessibili mediante il tasto centrale situato nella parte superiore destra, consentendo una flessibilità totale. Qui è possibile regolare la luminosità e il contrasto, mentre nella modalità sRGB si può regolare soltanto la luminosità. Tra le varie opzioni disponibili, si può anche scegliere la lingua del dispositivo, evidenziando la sua versatilità a livello globale.

Questo schermo multitouch supporta gesti a 10 dita, consentendo interazioni intuitive come il trascinamento, lo scorrimento e il ridimensionamento. Questi gesti non solo ottimizzano l’esperienza durante la creazione e l’editing di immagini, ma si rivelano altrettanto utili anche durante la navigazione web, garantendo un’interazione rapida e fluida.

Infine, dalle impostazioni generali, possiamo gestire al luminosità dei LED, i pulsanti della penna e la possibilità di eseguire il reset alle impostazioni di fabbrica.

Penna standard Wacom Touch:

La penna standard Wacom Touch accompagna la Wacom One Touch 13 con una personalizzazione accattivante, permettendovi di scegliere tra una gamma di colori sia per la parte inferiore che superiore, sul sito ufficiale.

La penna standard Wacom Touch si distingue con oltre 4.000 livelli di sensibilità alla pressione, garantendo un controllo preciso durante le fasi di disegno. La sua esperienza d’uso si avvicina notevolmente a quella di una penna su carta, offrendo un comfort elevato durante l’utilizzo.

Un vantaggio significativo è l’assenza di batterie e fili, un aspetto da tenere in considerazione che semplifica l’esperienza utente. La penna non presenta alcun ritardo di input, e il riconoscimento naturale dell’inclinazione durante la scrittura aggiunge un livello di versatilità durante il lavoro creativo.

Infine, i due tasti programmabili offrono un ulteriore livello di personalizzazione, adattandosi alle vostre esigenze specifiche. Vale la pena notare che la tecnologia UD della tavoletta grafica One Touch 13 consente l’utilizzo di penne di terze parti, eliminando la necessità di acquistare esclusivamente la penna originale.

Conclusioni e prezzo:

In conclusione, la Wacom One Touch 13 si rivela un dispositivo di notevole qualità, rappresentando l’eccellenza che ci si aspetta da un prodotto Wacom. Per quanto riguarda il prezzo, la tavoletta grafica può essere acquistata singolarmente al costo di 539,98 euro sul sito ufficiale, offrendo un’opzione per chi dispone già degli accessori necessari. Tuttavia, per un’esperienza completa, il bundle come il nostro che include i cavi USB-C, l’alimentatore, l’adattatore e la penna è proposto su Amazon al prezzo di 649,99 euro.

Si consiglia di esplorare le opzioni su Amazon, dove si possono spesso trovare offerte vantaggiose. Tuttavia, il sito ufficiale Wacom offre maggiori possibilità di personalizzazione, consentendo di selezionare la tavoletta grafica insieme agli accessori e le colorazioni desiderate. In ogni caso, la Wacom One Touch 13 si distingue per la sua qualità costruttiva e l’esperienza d’uso avanzata. Nonostante il posizionamento sul mercato come dispositivo premium, la sua qualità ineguagliabile e le caratteristiche tecniche avanzate la rendono una scelta che vale la pena considerare per i professionisti creativi.