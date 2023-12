Come tutti sappiamo dall’App di Instagram, ha preso piede in Europa il nuovo social network, chiamato Threads. Che cosa è questo social? Quali sono le motivazioni del rilascio?

Threads, finalmente rilasciato in Europa

Giovedì 14 dicembre 2023, viene conferito agli utenti l’accesso al nuovo social network Threads. Questo social network è stato rilasciato negli Stati Uniti, Regno Unito e altri paesi reso accessibile al pubblico già dal Luglio del 2020. A causa delle normative, e per vari aspetti burocratici Meta, la società che attualmente gestisce altri social come Facebook, Instagram e WhatsApp ha dovuto attendere per lanciare questa nuova App nell’Unione Europea. La società non ha fatto annunci rilevanti riguardo al lancio di Threads in Italia e negli altri paesi Europei. Fino a poco fa si poteva visualizzare il conto alla rovescia del rilascio nei vari paesi tramite il loro sito.

Probabilmente ha avuto delle modifiche per essere in linea con le normative europee quindi non sappiamo che funzionalità possono essere state riadattate. L’app può essere scaricata facendo accesso con i dati relativi all’account di Instagram. Infatti andando nella barra di ricerca di Instagram è possibile cercare Threads.

Che tipo di social network è?

Come citato prima è gestita dalla società Meta. E’ un App pensata appositamente per fare microblogging, ci permette di pubblicare testi, video, immagini e anche condividerli con gli altri utenti. In questa App sono possibili interazioni tramite commenti, si possono mettere “Mi piace” e anche ripubblicare dei contenuti dei vari utenti. Ci aspettiamo un gran successo da Threads. Vediamo come Meta e Mark Zuckerberg gestiranno questa nuova App e se guadagneranno ancora una volta il successo, come quello ottenuto da Facebook, Instagram e altri social.