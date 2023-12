Iliad, la compagnia telefonica francese attiva in Italia dal 2018, si è affermata come una delle migliori opzioni sul mercato grazie al suo impegno nel garantire un eccellente rapporto qualità-prezzo. Se state pensando di cambiare gestore, potrebbero interessarvi le promozioni attualmente disponibili dell’operatore. Inoltre, è ancora possibile beneficiare di vantaggiose offerte, tra cui interessanti sconti per “Iliad Wi-Fi”.

Il pacchetto offerte di Iliad

Iliad offre attualmente quattro principali pacchetti per soddisfare le esigenze di una varietà di clienti. Il primo, chiamato Iliad Voce, offre minuti illimitati verso numeri di rete fissa nazionale e alcuni esteri, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, oltre a 40 MB di traffico mobile per la navigazione in rete con 4G e 4G+. Questo pacchetto è disponibile al prezzo di 4,99€ al mese.

Il secondo pacchetto, Iliad Giga 100, include minuti illimitati, SMS illimitati e una generosa quantità di 100 GB di traffico mobile mensile per 7,99€ al mese. Questa opzione è progettata per coloro che utilizzano la connessione dati in modo intensivo.

La promozione temporanea, Iliad Flash 180, offre la connessione 5G con 180 GB di traffico dati ogni mese a soli 9,99€, rendendola un’opzione allettante per coloro che cercano prestazioni di connessione elevate. Tuttavia, questa offerta è valida fino al 28 dicembre.

Se la vostra priorità è la navigazione in rete, l’opzione Dati 300 offre 300 GB di traffico internet in 4G e 4G+ al costo di 13,99€ al mese. Le chiamate e gli SMS sono disponibili a pagamento, con un costo di 28 centesimi di euro per ogni messaggio e minuto utilizzato.

Per coloro che desiderano passare a Iliad ed usufruire di queste interessanti offerte sarà necessario acquistare una SIM al costo di 9,99€.

Sconti per la rete Wi-Fi

Coloro che scelgono di abbonarsi a offerte con un canone mensile di almeno 9,99€ avranno a propria disposizione anche la possibilità di beneficiare di uno sconto significativo su Iliad Wi-Fi.

Iliad Wi-Fi è l’offerta di rete fissa che consente l’accesso alla potente fibra dell’operatore. Per coloro che scelgono un’offerta con canone mensile di almeno 9,99€, il costo mensile di Iliad Wi-Fi è ridotto a 19,99€ anziché 24,99€. L’installazione ha un costo fisso di 39,99€.

A seconda della tecnologia utilizzata nella vostra zona, la velocità di download e upload varierà. A tal proposito consigliamo di visionare la mappa interattiva disponibile sul sito web ufficiale dell’operatore per verificare la copertura della fibra nella vostra zona.