TIM, uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, ha recentemente suscitato l’interesse dei suoi clienti con il lancio di una promozione a tempo limitato che offre l’opportunità di sperimentare la potenza del 5G. Questa iniziativa, chiamata “Promo 5G”, è progettata per consentire a un gruppo selezionato di clienti dell’operatore di testare le velocità di navigazione eccezionali offerte dalla tecnologia 5G per un mese. Durante questo periodo di prova, i partecipanti avranno accesso a velocità di download fino a 2 gigabyte al secondo e velocità di upload di 150 megabyte al secondo.

La promo TIM che offre la potenza del 5G

Coloro che sono stati fortunati nella selezione riceveranno un messaggio di benvenuto, informandoli dell’abilitazione della loro linea alla rete 5G dell’operatore per un mese senza costi aggiuntivi. Il messaggio chiarisce che la navigazione in 5G si disattiverà automaticamente e senza alcun addebito al termine del periodo di prova. Tuttavia, nel caso in cui i clienti siano rimasti colpiti dalla performance del 5G di TIM, vengono incoraggiati ad esplorare le offerte complete dell’operatore telefonico.

TIM ha introdotto tre diverse offerte che sfruttano la potenza del 5G, cercando di soddisfare le diverse esigenze dei consumatori. La prima opzione, chiamata “TIM 5G Power Smart”, offre 50 GB di dati in 5G, minuti illimitati e 1000 SMS al mese, insieme a 100 GB di spazio su Google One per i primi 3 mesi, tutto al prezzo mensile di 14,99€.

La seconda opzione, “TIM 5G Power Top”, offre 100 GB di dati in 5G, minuti illimitati, 1000 SMS al mese, assistenza dedicata e immediata, “Soddisfatti e Garantiti” e 100 GB di Google One per 3 mesi, al costo di 19,99€ al mese. Infine, la terza opzione, “TIM 5G Power Unlimited”, offre dati illimitati in 5G, minuti e SMS illimitati, chiamate internazionali in “Roaming Extra-UE”, assistenza dedicata, “Soddisfatti e Garantiti”, TIM One Number e accesso completo a Google One, al prezzo mensile di 39,99€.

Per i nuovi clienti, l’attivazione della SIM comporta un costo di 10€, mentre l’attivazione delle offerte varia da 9,99€ a 19,99€, a seconda della modalità di attivazione e del tipo di cliente. Oltre la soglia massima di dati inclusi, la navigazione continuerà a una tariffa di 1,90€ ogni 200 MB.