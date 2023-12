Iliad offre un gran regalo di Natale con la Flash 180

Non era semplice per Iliad restare a galla dopo che tanti altri provider avevano provato ad annegarla in un mare di nuove offerte. La famosissima azienda che ormai detiene più di 11 milioni di utenti in Italia, non fa altro che crescere a colpi di grandi opportunità.

Sfruttando come sempre il periodo natalizio, la celebre azienda arrivata in Italia 5 anni fa è stata anche questa volta pronta a mostrarsi per quello che è, ovvero un concentrato di qualità, quantità e convenienza. Nelle sue promozioni mobili, in cui c’è la rete più performante che esista in Italia, gli utenti questa volta troveranno ovviamente molti contenuti. Chiaramente il tutto arriverà in corrispondenza di un prezzo bassissimo, proprio per favorire il rientro di diversi utenti e per strapparne altri alla concorrenza.

L’offerta che tutti stavano aspettando è tornata disponibile dopo diverso tempo, proprio come regalo di Natale.

Iliad: la Flash 180 è di nuovo disponibile sul sito ufficiale e costa 9,99 €

Per battere Iliad ci vuole ben altro e per questo il gestore ha continuato per la sua strada dimostrando di averne di più rispetto agli altri. La grande forza espressa dall’ultima promozione mobile che si chiama Flash 180, è straordinaria.

Al suo interno infatti, chi la sottoscriverà, potrà trovare quello che serve ogni mese per pochi euro. Basteranno solo 9,99 € mensili per sempre per poter ottenere una proposta che vanta al suo interno ben 180 giga in rete 5G. Come al solito a corredo ecco anche minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori. Ricordiamo che l’offerta sarà disponibile solo per altri 10 giorni.