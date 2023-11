Valve ha rilasciato da alcuni giorni la versione aggiornata dello Steam Deck caratterizzato da uno schermo OLED da 7 pollici. Il principale cambiamento rispetto alla precedente generazione riguarda proprio il pannello LCD che è stato modificato e sostituito con il più prestazionale OLED.

Grazie a questo cambiamento sostanziale, i giocatori possono contare su un’esperienza di gioco completamente rivista e più immersiva. Tuttavia, per Valve non è stato semplice scegliere il fornitore per il display della nuova Steam Deck.

Inizialmente si pensava che il principale fornitore dei display OLED sarebbe stata la cinese BOE che aveva trovato un accordo più vantaggioso rispetto al principale competitor Samsung Display. Il gigante coreano, però, ha avviato un’azione legale contro l’azienda cinese.

Valve ha scelto di utilizzare i pannelli OLED realizzati Samsung Display su Steam Deck OLED invece di quelli BOE inizialmente previsti

Il motivo è da ricercare nella violazione di brevetti di proprietà di Samsung Display da parte di BOE. Le violazioni riguardano sia i brevetti ma anche i componenti del display OLED, oltre alle accuse di concorrenza sleale.

La conseguenza diretta di questo scontro legale tra i due fornitori è la decisione di Valve nel far saltare tutti gli accordi presi con BOE, favorendo così Samsung Display nella fornitura dei display per Steam Deck. Ricordiamo che il nuovo pannello OLED è dotato di una risoluzione di 1280 x 800 con un refresh rate in grado di raggiungere i 90Hz. Si tratta di un cambiamento notevole per i videogiocatori che potranno contare su un componente più reattivo.