Le festività natalizie possono essere l’occasione perfetta per cambiare gestore e approfittare delle nuove opportunità speciali offerte dal settore della telefonia mobile. In particolare, l’operatore virtuale 1Mobile ha deciso di festeggiare presentando la sua esclusiva offerta Flash 220 XMas Edition, pensata appositamente per i nuovi clienti. 1Mobile si impegna a garantire connettività di qualità e offerte vantaggiose. Le sue tariffe, trasparenti e convenienti, si combinano con la stabilità della rete Vodafone, offrendo a tutti gli utenti un’esperienza positiva supportata da un team altamente preparato e competente.

Cosa offre Flash 220 XMas Edition di 1Mobile

Il piano Flash 220 offerto per Natale da 1Mobile, originariamente lanciato come pacchetto estivo nel mese di giugno, ha riscosso così tanto successo da portare l’operatore a proporre anche una sua versione natalizia. Questa sua versione, la “XMas Edition” si distingue come protagonista tra le promozioni attualmente disponibili sul mercato di telefonia italiana.

La Flash 220 XMas Edition è un’offerta irresistibile che offre il primo mese scontato al 50% mentre l’attivazione è gratuita in caso di portabilità del proprio vecchio numero, risparmiando in questo modo 4,99 euro. Questa straordinaria tariffa include 90 SMS verso qualsiasi numero in territorio nazionale, chiamate senza limiti e ben 220 GB di dati per la navigazione alla velocità del 4G. La tariffa per questa promozione di 1Mobile è di soli 4,99 euro per il primo mese, passando poi a 9,99 euro a partire dalla seconda mensilità. Il costo di una nuova SIM è di 10 euro presso i punti vendita fisici, a condizione che non si opti per la portabilità del numero.

1Mobile è un partner davvero affidabile per la tua connettività. Le sue tariffe sono chiare e vantaggiose, unite alla stabilità della rete Vodafone, offrono ai clienti un’esperienza d’uso davvero positiva, aspetto cruciale in un periodo in cui molte società hanno sorpreso negativamente gli utenti con improvvisi cambiamenti di prezzo nelle loro offerte. Nel caso di 1Mobile, invece, la trasparenza è fondamentale: ciò che si legge nella descrizione della tariffa sul sito web ufficiale dell’operatore virtuale è esattamente ciò che si ottiene, senza sorprese spiacevoli. Se state pensando di cambiare gestore, la promozione Flash 220 di 1Mobile potrebbe essere la scelta perfetta.