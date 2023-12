Android vs iOS, cosa bisogna sapere

La cosa più difficile di quando ci si informa per comprare un nuovo dispositivo elettronico come un computer, un tablet o uno smartphone è probabilmente il sistema operativo a cui affidarsi. La vera domanda che probabilmente in questi casi tutti noi ci siamo posti almeno una volta nella vita è la seguente: meglio iOS o android?

Probabilmente non c’è una risposta giusta a questo quesito, però proviamo a vedere insieme alcune differenze che potrebbero determinare la scelta sull’acquisto di uno dei due.

Android vs iOS: la sicurezza

La sicurezza forse è una delle diversità più grandi che hanno questi due sistemi operativi. iOS ha un sistema operativo chiuso, questo perchè è stato pensato per diminuire al massimo gli attacchi esterni di malware e virus, quindi risulta tendenzialmente più sicuro. Android invece è un sistema aperto, quindi da questo punto di vista risulta diverso ed è più facile che venga attaccato.

La batteria, per molti un punto fondamentale di un dispositivo

Il ciclo di vita di un dispositivo iOS, sembra che tenda ad essere più duraturo rispetto a quello del suo “nemico” android. Oltre alla durata della vita del dispositivo c’è l’aspetto dei malfunzionamenti da non sottovalutare, infatti iOS non permette di cambiare la batteria senza essere aperto, il problema è che l’apertura del dispositivo va ad invalidare la garanzia. Invece i dispositivi con sistema operativo android permettono l’estrazione ed il cambio della batteria senza particolari pericoli o controindicazioni.

La scelta finale

Alla fine per la scelta finale bisogna fare un mix tra le poche cose dette nelle righe precedenti, un po’ di gusto personale ed altri piccoli fattori come ad esempio la qualità delle foto o cosa molto importante il badget a nostra disposizione. Android è un sistema operativo più accessibile a tutti, con fasce di prezzo che possono star bene a qualsiasi disponibilità econimica, mentre iOS risulta un po’ più cara, infatti mette sul mercato apparecchi elettronici a fasce di prezzo medio-alte.