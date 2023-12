Ogni anno, agli inizi di dicembre, inizia un certo “conto alla rovescia” per l’arrivo del Natale. I bambini sono soliti ricevere il “calendario dell’Avvento“, un calendario che tiene conto dei vari giorni che passano fino al 25, il giorno di Natale. Ma allora cosa c’entra la programmazione? Dal 2015 anche i programmatori hanno il loro calendario dell’Avvento, con una sfida quotidiana su problemi e algoritmi che devono risolvere quotidianamente. Parliamo di Advent of Code.

Advent of Code e’ una piattaforma creata da Eric Wastl che ogni anno, a dicembre, rilascia giornalmente dei problemi che il programmatore deve ingegnarsi per risolvere. I problemi sono tutti a tema natalizio e aumentanto di difficoltà ogni giorno. Sono supportati tutti i linguaggi di programmazione e tutti i problemi sono risolvibili senza il bisogno di hardware dispendioso. Advent of Code vi permette inoltre di partecipare ad una leaderboard globlale o privata, cosi da avere una classifica per premiare il migliore che ha risolto il problema prima di tutti.

Advent of Code: come registrarsi e perché utilizzarlo

Per iniziare, registrate il vostro account tramite Google, Github, Reddit o Twitter e aspettate le 02:00 (orario italiano) per il rilascio del problema. Non temete se non riuscite a risolvere il problema in tempo. Ogni giornata e’ salvata nell’archivio del sito, cosi potete risolvere anche i temi degli anni passati.

Advent of Code non e’ un semplice giochino con cui perdere tempo, ma un vero e proprio allenamento per le vostri doti logiche e di problem solving. Ogni esercizio per essere risolto richiede ingengo e numerose abilita informatiche. Difatti il creatore sconsiglia l’utilizzo di AI come ChatGPT o Github Copilot, invitando gli utenti a pensare con la propria testa per migliorarsi.

Per cui vi invitiamo a darci un’occhiata e buona fortuna a chiunque si cimenterà in questa sfida!