Un’azienda che deve ancora dire la sua sul mercato degli smartphone per questo 2024 e senza alcun dubbio Honor, a quanto pare però le cose cambieranno a breve, sembra infatti che Honor sia pronto a lanciare sul mercato il suoi Honor 200 e Honor 200 Pro, protagonisti nelle scorse ore di alcune interessanti anticipazioni, i due telefoni infatti sono stati recentemente certificati dall’ente cinese 3C con i numeri prodotto ELP-AN00 e ELI-AN00, a conferma che il lancio è ormai imminente almeno in Cina.

Feature interessanti

Stando ai dati emersi dal database 3C, i nuovi smartphone di Honor dovrebbero poter godere entrambi del supporto alla ricarica rapida a 100 W, come se non bastasse entrambi dovrebbero godere di un display basato su un pannello OLED con risoluzione 1.5K, con i quattro lati curvati, per quanto riguarda la variante Pro, il display in alto dovrebbe far spazio a un ritaglio a pillola per una doppia fotocamera per selfie e video videochiamate.

mentre per quanto riguarda la fotocamera principale, quest’ultima dovrebbe godere di un sensore con apertura variabile e stabilizzazione ottica dell’immagine, oltreché di un teleobiettivo.

la vera chicca però arriva alla fine, Honor 200 potrebbe arrivare sul mercato con la CPU Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Mentre la variante Pro potrebbe godere della versione Snapdragon 8 Gen 3.

Per quanto riguarda invece il periodo di lancio, la serie Honor 200 dovrebbe arrivare in Cina entro la fine di maggio mentre per quanto riguarda l’esordio sul mercato internazionale e dunque anche in Europa dovremmo attendere un pochino di più.

Questo è quanto sappiamo in merito ai due nuovi smartphone e non ci sono state ancora voci in merito al prezzo, si tratterà di un aspetto fondamentale che deciderà il loro successo, le caratteristiche lasciano pensare comunque ad una fascia di prezzo decisamente premium, non ai livelli di Samsung Galaxy o di iPhone ma comunque decisamente paragonabili, al netto di varie tasse di importazione.