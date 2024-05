Dopo all’incirca un anno dall’arrivo, anche in Italia, delle Community su WhatsApp, Meta è costantemente al lavoro per ampliare le funzioni a disposizione di tutti i loro fruitori. A tal proposito, in uno degli ultimi aggiornamenti rilasciati dalla piattaforma di messaggistica è stata introdotta una funzione che facilita l’organizzazione degli eventi.

Meta ha reso noto ai suoi utenti che installando l’aggiornamento in questione sarà più facile per le community organizzare eventi su WhatsApp. Questo offrirà loro la possibilità di procedere senza doversi affidare ad applicazioni separate. La funzione messa a disposizione sulla piattaforma permetterà agli utenti di intervenire sia se si parla di riunioni virtuali sia di incontri fisici come aperitivi o cene di compleanno.

WhatsApp aiuta le community con un recente aggiornamento

L’aggiornamento di WhatsApp permette a tutti gli utenti di creare eventi a cui i partecipanti della community in questione potranno rispondere per confermare o meno la propria presenza e disponibilità. E non è tutto. Gli eventi saranno elencati nella pagina delle informazioni disponibile per ogni gruppo. Inoltre, tutti i partecipanti che hanno confermato la loro presenta riceveranno una notifica nei giorni che li separano dall’evento, mano man che questo si avvicina.

Nei prossimi mesi, il nuovo aggiornamento verrà rilasciato su tutti i dispositivi. In questo modo gli eventi per le community di WhatsApp saranno disponibili per tutti gli utenti. A questa novità si aggiungerà anche la possibilità di rispondere agli annunci degli amministratori delle community stesse. Le risposte saranno raggruppate insieme e verranno ridotte ad icone. In questo modo verrà fornita a tutti i partecipanti la possibilità di leggere ciò che hanno scritto gli altri.

Suddetta novità è particolarmente interessante per tutti gli utenti di WhatsApp che utilizzano le community e che desideravano un’esperienza che fosse non solo più interattiva, ma anche più partecipativa per tutti i membri che ne fanno parte. Dunque, non resta che aspettare per poter usufruire delle nuove funzioni messe a disposizione dal nuovo aggiornamento della piattaforma.