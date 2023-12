Dopo la recente uscita della PS5 Slim che nonostante le dimensioni più ridotte presenta le stesse caratteristiche della PS5 Standard, già si stanno facendo sentire dei rumor riguardo la PS5 Pro.

La PlayStation 5 Pro è quindi al centro di voci e indiscrezioni, con numerosi leak che svelano le presunte specifiche della nuova console di casa Sony. Infatti potrebbe offrire prestazioni superiori a quanto inizialmente previsto.

SPECULATION: Sony expects #PS5 Pro specs to leak this month, due to distribution of dev kits to 3rd party studios, according to @_Tom_Henderson_🚀

Recap on all the rumors/leaks 😎

✅Codename “Project Trinity”

✅”4K Ray-tracing monster”

✅23.04 TFLOPS

✅Faster loading times… pic.twitter.com/mKgYEGKrzP

