OpenAI continua ad arricchire il proprio universo con una serie di innovazioni davvero interessanti. Recentemente, la società di Sam Altman aveva annunciato l’arrivo di una memoria per ChatGPT ed ora è di nuovo a lavoro per introdurre una novità che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Sembra infatti che il 9 maggio potrebbe arrivare un nuovo motore di ricerca pronto a sfidare Google.

ChatGPT lancia il suo nuovo motore di ricerca

Un utente su Reddit ha individuato i certificati SSL per un nuovo dominio. Si tratta di search.chatgpt.com che al momento, ovviamente, non è ancora raggiungibile. Quanto è emerso da questa testimonianza è stato in un certo modo confermato da un podcaster esperto di intelligenza artificiale che in un recente post su X ha annunciato proprio l’arrivo del nuovo motore di ricerca di ChatGPT previsto per il 9 maggio.

Questo tipo di notizie non sono nuove nel settore. È già da un po’ di tempo che si parla di questa possibilità. Lo scopo perseguito dall’azienda di Sam Altman è quello di riuscire lì dove Bing ha fallito: sfidare l’azienda di Mountain View. Secondo le voci circolanti da qualche mese, infatti, ChatGPT sta pensando da un po’ di lanciare sul mercato un proprio motore di ricerca per potersi mettere in concorrenza diretta con Google.

Al momento queste sono le sole informazioni disponibili. OpenAI non ha rilasciato ulteriori informazioni riguardo il possibile arrivo del motore di ricerca di ChatGPT. Ma se il suo lancio fosse davvero così imminente, l’attesa potrebbe essere più breve del previsto. L’azienda, con questo nuovo traguardo, potrebbe ulteriormente confermare la propria presenza sul mercato. Allo stesso tempo, facendo leva sulla propria AI, potrebbe offrire a tutti i suoi utenti un’esperienza di ricerca decisamente più dinamica. Non ci resta dunque che aspettare per scoprire cosa ha in programma OpenAI per il suo chatbot ChatGPT e il settore della ricerca online.