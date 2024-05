Utenti Apple, in Italia e non solo, hanno notato la sparizione improvvisa di un elemento presente sui propri iPhone. Anche se disponibile fino a pochi giorni fa e messo ben in evidenza dal sistema operativo iOS 17 questo è scomparso senza lasciare tracce. Si tratta del widget di Apple News che permetteva agli utenti di tenere d’occhio tutte le notizie del giorno.

Apple rimuove il widget News dai suoi iPhone

L’accaduto ha colto di sorpresa tutti gli utenti, e non solo loro, considerando che l’azienda di Cupertino non ha rilasciato comunicazioni ufficiali riguardo la possibile rimozione del widget sugli iPhone. Eppure, ad inizio maggio, appena qualche giorno fa, questo elemento è diventato inaccessibile su diversi dispositivi italiani.

Grazie al forum di MacRumors è stato possibile scoprire che la questione non ha riguardato solo l’Italia, ma che in realtà si tratta di un evento esteso a livello europeo. Le conferme sono arrivate poi anche da Svizzera ed altri Paesi. Quanto accaduto ha quindi portato in molti a credere che non si trattasse di un ipotetico bug, ma di una decisione presa da Apple anche se sono mancate informazioni e comunicazioni chiare da parte dell’azienda in merito alla sparizione del widget sui suoi iPhone.

Considerando l’accaduto è possibile ipotizzare che si tratti di una delle tante manovre legate agli adeguamenti conseguenti alla diffusione delle nuove normative europee che coinvolgono Apple, e quindi i suoi dispositivi (iPhone compresi), in prima persona.

Come detto, non ci sono ancora informazioni ufficiali rilasciate dalla società di Cupertino. Mentre sul web continuano ad aumentare le segnalazioni riguardo questa sparizione. La notizia ha sollevato parecchie attenzioni anche perché si parla di un widget legato ad uno dei servizi di non poco conto offerti dai dispositivi a tutti gli utenti. Al momento, non è possibile fare altro se non attendere comunicazioni ufficiali sulla questione da parte di Apple che considerando quanto detto è probabile che non si facciano aspettare.