Qualche giorno fa OnePlus, rinomato marchio globale di tecnologia, ha festeggiato il suo decimo anniversario con un video esclusivo che ripercorre le pietre miliari degli ultimi anni e svela il futuro entusiasmante dell’azienda.

Nel corso del filmato, sono state rivelate informazioni preziose riguardo ai prossimi flagship, del OnePlus 12 e del 12R, programmati per il lancio globale il 23 gennaio 2024. Pare anche che dalle dichiarazioni risulti che la serie OnePlus R sarà disponibile per la prima volta al di fuori di India e Cina. L’evento di lancio “OnePlus Smooth Beyond Belief”, previsto fra non molto, potrebbe inoltre rivelare ulteriori innovazioni e funzionalità che continueranno a definire il marchio nel panorama tecnologico globale.

La corsa al successo di OnePlus

Da un’idea audace a un marchio tecnologico affermato, OnePlus ha raggiunto in questi 10 anni una presenza in oltre 50 mercati globali e ha creato una community di oltre 50,2 milioni di utenti registrati. Non sorprende che le vendite globali dei dispositivi hanno registrato una crescita del 59% rispetto all’anno scorso, evidenziando l’espansione internazionale del marchio. Con l’inizio di un nuovo decennio, l’azienda si propone di proseguire a sfidare il mercato e anche di collaborare con i suoi partner e la vasta base di utenti globali per spingere le frontiere della tecnologia.

In riconoscimento del supporto e dell’affetto dei fan, OnePlus ha annunciato una speciale celebrazione del decimo anniversario, esprimendo gratitudine la collaborazione e fedeltà. Conoscendo l’entusiasmo degli utenti a possibili nuove informazioni sulla serie 12, ha approfittato del momento per presentare alcuni dettagli succosi. La serie OnePlus 12 rappresenta una risposta alle sfide dell’industria legate al bilanciamento tra prestazioni elevate, dissipazione del calore, efficienza energetica e longevità. I due dispositivi citati nel filmato, si presentano come scelte uniche per coloro che desiderano specifiche hardware di alto livello e un’esperienza software impeccabile.

Il OnePlus 12, un flagship completo già presente sul mercato cinese, è alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3 e vanta una fotocamera Hasselblad for Mobile di quarta generazione con un nuovo obiettivo a periscopio da 64MP. La sua colorazione Flowy Emerald è un omaggio allo spirito “Never Settle” aziendale. Tali annunci sulle caratteristiche sottolineano l’impegno della società nel continuare a innovare e superare gli standard esistenti nel settore dei dispositivi smart.