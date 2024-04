TikTok, arriva la firma di BIDEN: in 9 mesi potrebbe scomparire

La situazione di TikTok si fa sempre più complicata negli Stati Uniti, dove sono state indette delle votazioni alla Camera che potrebbero portare al bando del celebre social. La famosa applicazione è stata praticamente costretta a vendere, o meglio l’azienda che ne detiene la proprietà. ByteDance però proprio non ne vuole sapere.

Dopo l’approvazione è arrivata anche da parte del Senato riguardo a questo nuovo disegno di legge, si attendeva solo che arrivasse alla firma da parte del presidente degli USA, Joe Biden. Ebbene la firma è arrivata: ora l’ultimatum è reale. Ci sono 9 mesi di tempo per ByteDance per vendere TikTok ad una divisione americana, altrimenti ci sarà il ban. Questo potrebbe essere una vera catastrofe per la famosa applicazione, in quanto perderebbe circa 700 milioni di utenti.

TikTok via dagli Stati Uniti? È arrivata la firma di Biden

Le due Camere del Congresso hanno dato l’ok e si attendeva solo la firma del presidente Biden che ratificasse il tutto. Si trattava di una formalità ed infatti è stata formalizzata proprio pochi giorni fa.

TikTok ha ora solo 270 giorni di tempo per trovare un nuovo acquirente, altrimenti uscirà definitivamente dal mercato statunitense. Il termine ultimo dunque è gennaio 2025 ma è prevista anche una possibile estensione di 90 giorni, che potrebbe portare quindi fino ad aprile.

Al momento TikTok ha deciso di impugnare la decisione, anche dopo la firma del presidente a stelle e strisce. Mentre ByteDance rinnova la sua volontà di voler restare ai proprietaria dell’applicazione, Pechino non fa un passo indietro. L’azienda ha dunque l’appoggio del governo orientale per una prosecuzione verso una causa legale.

Vendendo TikTok, la situazione potrebbe risolversi, in caso contrario potrebbe esserci il ban definitivo. Il Countdown è ormai partito: seguiranno nuovi aggiornamenti pian piano ma la deadline è fissata tra 270 giorni. Cosa ne sarà di TikTok?