Il nuovo smartphone OnePlus 12 appena lanciato sul mercato dalla Cina, presenta già alcune problematiche che gli utenti hanno evidenziato online.

In particolare, tali problemi sembrano riguardare l’assemblaggio stesso del dispositivo.

Infatti, proprio su Weibo, una delle più popolari piattaforma di social media cinese, numerosi utenti hanno espresso la loro preoccupazione a riguardo.

Critiche a OnePlus 12, la reputazione del marchio è a rischio

Infatti, seppur il OnePlus 12 presenti, senza dubbio, caratteristiche notevoli, alcuni clienti hanno segnalato problemi imprevisti con la qualità costruttiva e la finitura del dispositivo.

Nello specifico, a destare particolare preoccupazione è l’alloggiamento della fotocamera e l’assemblaggio del telaio dello smartphone.

A tal proposito, gli utenti hanno segnalato una quantità insolita di colla attorno all’alloggiamento della fotocamera, che potrebbe seriamente far tivalutare la qualità non solo strutturale ma, a questo punto, anche funzionale del dispositivo e sulla sua precisione produttiva.

Alla luce di ciò, considerevoli sono state le valutazioni del direttore generale di Redmi, Lu Weibing, il quale ha parlato apertamente delle potenziali carenze negli standard interni di controllo qualità dell’azienda.

Si tratta ovviamente di considerazioni che provengono dal nemico per eccellenza di OnePlus, Oppo, ma che purtroppo, al momento stanno trovando terreno fertile e un considerevole numero di utenti insoddisfatti.

È chiaro dunque che, One Plus, debba cercare di lavorare nel più breve tempo possibile per riuscire a risolvere una volta per tutte queste problematiche. Prima che tutto ciò possa compromettere in maniera irreversibile l’attuale reputazione del marchio.

Non sappiamo ancora come si evolverà la situazione, ma restate sintonizzati per eventuali aggiornamenti !