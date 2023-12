Volkswagen ha recentemente fornito uno sguardo anticipato alla versione SUV della prossima ID 2, un veicolo elettrico compatto destinato a raggiungere il mercato nel 2026 con un prezzo inferiore a 30.000 euro. Questo SUV elettrico, destinato a sostituire la Volkswagen T-Cross, condividerà la piattaforma MEB Entry accorciata con la ID 2 standard e sarà costruito in Spagna insieme ad altri modelli del gruppo, tra cui la Cupra Raval e un equivalente Skoda ancora da annunciare. La presentazione del concept del SUV è prevista per il 2024, seguita dalla versione di produzione l’anno successivo.

Volkswagen pioniera dell’elettrico con ID 2 SUV

Il SUV elettrico ID 2 sarà equipaggiato con un singolo motore sull’asse anteriore con una potenza di 223 CV. Due opzioni di batteria saranno disponibili: 38 kWh e 56 kWh. La batteria più grande offrirà una capacità di ricarica rapida, consentendo di passare dal 10% all’80% in soli 20 minuti e offrendo un’autonomia stimata di circa 450 chilometri. Queste specifiche lo collocano come un’opzione allettante per coloro che cercano un SUV elettrico accessibile senza compromettere l’autonomia.

Il prezzo stimato di circa 28.900 euro posiziona il SUV elettrico Volkswagen ID 2 come una delle opzioni più convenienti sul mercato, allineandosi alla strategia dell’azienda di rendere l’elettrificazione accessibile a un pubblico più ampio. La Volkswagen, inoltre, ha dichiarato l’intenzione di adottare una gamma di nomi più distintivi per i suoi modelli, con la possibilità di mantenere “ID” come parte di ciascun nome, creando così una coerenza riconoscibile nella sua linea di veicoli elettrici.

Il SUV elettrico che renderà la guida verde più accessibile

Il gruppo Volkswagen ha ambizioni a lungo termine che includono la produzione di auto elettriche al di sotto dei 25.000 euro, dimostrando l’impegno dell’azienda a rendere l’elettrificazione accessibile e sostenibile. La ricerca di una mobilità sostenibile sia per l’ambiente che per l’aspetto economico evidenzia la volontà del gruppo di bilanciare innovazione e responsabilità sociale.

L’anteprima della versione SUV della Volkswagen ID 2 promette di portare un’opzione elettrica più accessibile e conveniente sul mercato, offrendo un mix di prestazioni, autonomia e design che potrebbe fare di questo SUV elettrico una scelta attraente per i consumatori attenti al budget. La strategia di Volkswagen di muoversi verso un futuro elettrico più sostenibile sembra essere ben in linea con le esigenze del mercato e le aspettative dei consumatori.