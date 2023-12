A settembre è stata lanciata la 15esima generazione dello smartphone Apple amato da tantissimi utenti e subito i rumor su una nuova versione hanno cominciato a girare online. Le voci riguardanti il prossimo iPhone 16, previsto per la parte conclusiva del 2024, stanno già alimentando l’entusiasmo degli appassionati di tecnologia.

Le ultime indiscrezioni suggeriscono che Apple sta attualmente testando due possibili design per il modulo fotocamera del dispositivo, entrambi caratterizzati da una disposizione verticale, a differenza del recente iPhone 15.

Cosa si sa del design dell’iPhone 16

Secondo le fonti uno dei concept in fase di valutazione da parte di Apple ricorda la configurazione vista nei precedenti iPhone 12. In questo caso, le fotocamere sarebbero impilate verticalmente all’interno di un box sporgente rettangolare, posizionato nell’angolo in alto a sinistra del retro del dispositivo. Questa disposizione rappresenterebbe quindi un ritorno al passato.

Il secondo design testato dalla casa di Cupertino riporta invece ai modelli iPhone 7 Plus e iPhone X, con due moduli integrati verticalmente all’interno di un’isola a contrasto nera, a sua volta inserita nel classico box rettangolare sporgente delle ultime iterazioni dello smartphone.

La scelta di optare per un design verticale potrebbe non essere solo estetica, ma anche essere stata motivata da ragioni pratiche. Le prestazioni video, specialmente in modalità ritratto o con effetti di realtà aumentata, potrebbero beneficiare da questa configurazione. L’impilamento dei sensori semplifica la cattura della profondità e migliora la visione stereo per una registrazione video più accurata. Non sorprende tale decisione, considerando anche che molti degli acquirenti investono nell’acquisto del dispositivo proprio per effettuare riprese. L’iPhone è infatti lo strumento prediletto per i blogger e gli influencer che in questo caso possono fare a meno di una videocamera ingombrante e avere quel che gli serve in tasca.

Queste informazioni provengono da prototipi di pre-produzione e i piani di Apple possono cambiare. Tuttavia, sembra che l’ipotesi di un ritorno alle fotocamere verticali sia in corso di effettiva valutazione. Gli appassionati dovranno attendere fino alla fine del 2024 per scoprire il design definitivo di iPhone 16. Nel frattempo, le speculazioni e le anticipazioni sulle caratteristiche del prossimo dispositivo Apple continueranno a suscitare interesse e trepidazione.